Экс-ВИА Гра Вера Брежнева рискнула рассказать правду о своих необычных предпочтениях, касающихся внешности

39-летняя звезда, которая сейчас живет в Москве вместе с мужем, продюсером "ВИА Гры" Константином Меладзе, сделала новый пост в Инстаграм, в котором раскрыла секрет своей пышной шевелюры, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

На кадрах блондинка повернулась к зрителям спиной, распустив длинные локоны. В подписи певица рассказала о том, что любит и что не любит делать с волосами.

"Субботний каминг-аут 😎 Я не люблю расчёсываться 😜 Не в смысле физически. Когда я делаю это - мне приятно! Но я не люблю состояние, когда мои волосы слишком гладкие. Поэтому даже после процедур в салоне, как на видео - после окрашивания, я прошу просто высушить волосы. Не вытягивая, не укладывая. Обожаю состояние чистых объёмных волос, в которых много воздуха. При этом, например, иногда хочу подстричься коротко - под каре 🙈 но рада, что это желание проходит 😎 В общем, расчёсываюсь один раз - перед мытьем головы хорошей расческой. Рада, что к такой мне уже привыкли 😎 и сорри все, кого это бесит 😜", - поделилась Вера.

Кроме того, Брежнева призналась, как недавно прибегла к искуственным локонам, чтобы добавить объема своей прическе.

"Неделю назад на премии РуТв для образа мы добавили немного прядей на заколках. Это было всего на вечер. Обожаю свои, берегу их и доверяю только профессионалам", - сообщила она.

Пользователи с энтузиазмом обсудили пост Брежневой:

"Оо, Вера, я прям как ты)) Тоже не люблю расчёску и в парикмахерской прошу сушить просто, без всего. Для меня лучшая расческа- это мои пальцы🙌"

"А я, наоборот, люблю именно вытянутые после салона🙈😁"

"А я думала, что это только я такая 😂не люблю расчесываться, люблю легкий бардак на голове 😄Когда волосы гладкие я хожу как робот 😆 с прямой головой"

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