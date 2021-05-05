Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева всколыхнула публику атмосферным фото, вызывающим улыбку

39-летняя звезда ведет себя так, будто и не было громкого скандала с ее 57-летним мужем, продюсером Константином Меладзе. Напомним, недавно певица Ани Лорак огорошила признанием о недостойном поведении продюсера. Как известно, она стала его подопечной в 2007 году. Вместе с его братом Валерием Каролина успела выпустить трек "Верни мне мою любовь", но совместная работа продлилось недолго. По словам певицы, Константин якобы проявлял к ней недвусмысленное внимание и предлагал близкие отношения взамен на плодотворное сотрудничество, от чего артистка учтиво отказалась. Получив "отворот-поворот", Меладзе заблокировал телефонный номер певицы и запретил всем знакомым с ней общаться. Вслед за Лорак "грязую" правду о продюсере выдала еще одна певица Оля Полякова.

На фоне скандала Брежнева выставила в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позировала с их с Константином кучерявой малышкой, передает Politeka.net.

На снимке Вера в халате и с белым полотенцем на голове, без макияжа и прическе, но в солнцезащитных очках, держала на руках милую собачку породы бишон фризе по кличке Дэйзи.

"Мой друг 🤍 С самого детства у нас были домашние животные. Собаки, кошки, попугаи, свинки, даже крыска Катя. И вот уже 5 лет наш член семьи бишон фризе Дэйзи. 🤍 В неё влюбляются все, кто хоть раз с ней встречался...", - так ранее описывала любимицу Брежнева.

В этот раз певица скромно написала: "Не смогла придумать подпись 😎".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Брежнева ты совсем не стареешь :) 🔥"; "2 блондинки - красотки! 😍✌️❤️"; "ИтальяноМама можно 😍"; "Я б на вашем месте поправила бы нос на лице Ани Лорак за такие разговоры)"; "Дама с собачкой)"; "Блондинки за углом😂😍"; "Белые и пушистые🤗"; "Цвет настроения белый"; "Кайф, просто кайф )))"; "Вау красоту за очки не спрячешь🙃🤭👑".

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