Известная певица Вера Брежнева, которая живет и строит карьеру в России, показала себя на пляже

Как пишет Politeka.net, уроженка Каменского уже давно проживает в России, где и занимается творчеством. Красотка некоторое время была в "ВИА Гре", а после решила заняться сольной карьерой. Сейчас Вера не только поет, но и продвигает свой бренд косметики - VERA, к которому подогревает интерес в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, девушка сделала фото на пляже, где была в юбке, топе и очках, скрыв лицо за волосами. В руках Брежнева держала косметичку с логотипом своего бренда.

"Когда я счастлива, мне хочется этим счастьем делиться", - написала Брежнева под фото.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая красота", "Вы великолепны", "Фигура супер", "Вера классная! Как всегда!", "Здравствуйте Вера, интересно для мужчин розыгрыш будет , а то мне карандашы не не нужны", "Самая лучшая на свете!", "Ты принцесса принцесс".

Мы писали, что экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева всколыхнула публику сочным кадром и неожиданным признанием.

а последнем снимке девушка позировала в белом бикини, максимально натянув плавки на бедра. Вера удивила аномально тонкой талией и подкачанным животиком.

Напомним, обжигающая Брежнева сверкнула формами в белом лифе, распахнув рубашечку

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