Популярная певица Вера Брежнева показала новые фото, на которых ее невозможно узнать, так она изменилась

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и супруга Константина Меладзе Вера Брежнева часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась серией фотографий, на которых ее просто не узнать, а в подписи к ним рассказала о любимом косметологическом бренде.

На снимках 39-летняя Вера запечатлена в ванной комнате, она занята уходовыми процедурами со средствами любимого бренда. Перед камерой красотка появилась в светлой домашней кофточке, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, правда выглядит оно совсем не так, как раньше. Это заметили и поклонники звезды, отмечая, как она помолодела.

В подписи к фотографиям Брежнева написала: "С каждым годом все осознаннее подхожу к выбору брендов, их ценностям, глобальному отношению к женской красоте, качеству и составам продуктов". Также она рассказала о косметическом бренде, продуктами которого пользуется сама.

Поклонники просто в восторге от новых снимков артистки, ее засыпают комплиментами в комментариях, отмечая, как молодо она выглядит. "Да, возраст берет свое, и к ингредиентам относишься внимательней и к себе тоже", "Вера, а Вы в курсе, что Вы красивая и без химии?", "Вера, ну вы просто как 17 летняя девчушка. Такая нежная красота", "Вы здесь выглядите лет на 16!", "Как подросток", - пишут в комментариях.

Напомним, Меладзе без слов продемонстрировал, как любит Веру Брежневу, поклонники недоумевают: "И это всё?".

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