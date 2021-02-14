Известный продюсер Константин Меладзе показал романтическое фото с супругой Верой Брежневой

Как известно, композитор не любит демонстрировать свои чувства на камеру и довольно редко что-то публикует в соцсетях, однако в день всех влюбленных сделал исключение, передает Politeka.net

Так, 14 февраля в Инстаграм-аккаунте Константина Меладзе появилось черно-белое фото, на котором продюсер позирует со своей второй женой певице Верой Брежневой. Супруги стоят в обнимку и не смотрят в кадр.

Главным акцентом снимка стало пририсованное красное сердечко у Меладзе, что означает люблю. Больше никаких подписей и признаний не имеется.

Фолловеры уже отреагировали на увиденное.

«Что с ней?», « И это всё?», «Вера красавица», «И мы вас любим», - пишут в сети.

Отметим, что Вера Брежнева является одной из самых красивых певиц на отечественной эстраде. Она не раз украшала обложки глянцевых изданий, а ее наряды пытались копировать известные модницы. Даже после родов певица смогла сохранить стройную фигуру. Она уже пять лет счастлива в браке с Константином Меладзе и как-то призналась, что мечтает подарить ему минимум двоих наследников, но пока совместных детей у пары нет.

Напомним, Брежнева похвасталась любимым развлечением с Меладзе, удивив внешностью: "Разницы в возрасте не заметно"

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