Известный продюсер Константин Меладзе показал романтическое фото с супругой Верой Брежневой
Как известно, композитор не любит демонстрировать свои чувства на камеру и довольно редко что-то публикует в соцсетях, однако в день всех влюбленных сделал исключение, передает Politeka.net
Так, 14 февраля в Инстаграм-аккаунте Константина Меладзе появилось черно-белое фото, на котором продюсер позирует со своей второй женой певице Верой Брежневой. Супруги стоят в обнимку и не смотрят в кадр.
Главным акцентом снимка стало пририсованное красное сердечко у Меладзе, что означает люблю. Больше никаких подписей и признаний не имеется.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Дорофеева высказала, что думает о Позитиве после распада "Время и Стекло": "Не жалейте его!"
Тина Кароль смеялась в храме и случайно подожгла фату: роковые приметы на свадьбе с Евгением, видео
Новая беда обрушилась на семью 90-летнего Чапкиса, сын в отчаянии: "Пожалуйста, молитесь...."
Как Кароль, Каменских, Монатик и другие звезды выглядели до роскошной жизни и популярности: неожиданные фото
Фолловеры уже отреагировали на увиденное.
«Что с ней?», « И это всё?», «Вера красавица», «И мы вас любим», - пишут в сети.
Отметим, что Вера Брежнева является одной из самых красивых певиц на отечественной эстраде. Она не раз украшала обложки глянцевых изданий, а ее наряды пытались копировать известные модницы. Даже после родов певица смогла сохранить стройную фигуру. Она уже пять лет счастлива в браке с Константином Меладзе и как-то призналась, что мечтает подарить ему минимум двоих наследников, но пока совместных детей у пары нет.
Напомним, Брежнева похвасталась любимым развлечением с Меладзе, удивив внешностью: "Разницы в возрасте не заметно"
Как сообщала Politeka, подросшие дочери Веры Брежневой изумили внешностью: "Одна из них на вас похожа, другая..."
Также Politeka писала, как Кароль, Каменских, Брежнева и другие стильные звезды одевались до популярности: неловкие фото