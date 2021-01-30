Вера Брежнева похвасталась семейной идиллией в компании мужа Константина Меладзе
Как сообщает Politeka.net, Вера Брежнева на карантине продолжает придерживаться режима и не дает себе слишком уж расслабляться. Певица не забывает о регулярных тренировках, стала больше готовить и проводить время с семьей.
Несколько часов назад она показала в Instagram новое фото с мужем, российским композитором Константином Меладзе.
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Певица призналась в подписе к снимку, что она с мужем занимается скандинавской ходьбой каждое утро. Это помогает им не только укреплять мышцы ног, но и улучшать работу сердца, а также легких.
Звезда запечатлена на фото в облегающей водолазке и бежевом лыжном костюме, а также черной кепке и перчатках в тон. Меладзе в свою очередь выбрал удобный спортивный костюм.
Они обнимаются и наслаждаются компанией друг друга, счастливо улыбаясь в камеру. За их спиной можно увидеть чудесные виды природы: гор, лесов и озера.
Фолловеры тут же принялись восхищаться парой и желать им отличного времяпровождения вместе.
"Прекрасная пара, любовь и умиротворение на фото ❤️", "Главное! Взаимность, уважение, забота, и Любовь ❤️", "Прекрасные и любимые🤍", "Первый раз вижу совместное фото , да ещё и скандинавская ходьба! Круто!", "Сладкая парочка!", "Всем бы такую пенсию!👏", "веет счастьем!❤️", "Пробивная бабенка🔥", "Разницы в возрасте не заметно".
Напомним, что Вера Брежнева в мини-бикини свела с ума бесстыжей позой, скандальное фото.
Как сообщала Politeka, старшая дочь Веры Брежневой выросла и затмила звездную маму.