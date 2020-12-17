Популярная певица Вера Брежнева поразила роскошным телом в купальнике перед знаменитым мужчиной

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в соцсети "Инстаграм" певица опубликовала забавный фотоколлаж со своим однофамильцем - генеральным секретарем СССР Леонидом Брежневым, который сделал талантливый фанат. Парочку разместили на яхте посреди моря.

Вера Брежнева разлеглась на белом кресле в миниатюрном черном бикини, которое обнажило ее плечи и подчеркнуло стройную фигуру. Красотка приподняла ноги и запустила руки под ягодицы, томно прикрыв глаза. В этот момент Леонид в костюме и солнцезащитных очках оперся о борт судна и положил руки на спинку кресла.

"Скажу вам честно. Только ленивый не прислал мне эту картинку 😂 но она мне определенно нравится🔥

кто сделал этот шедевр - шикарное чувство юмора - браво 👏🏻 Брежневы", - поделилась Вера эмоциями в описании.

Пользователи социальной сети восхитились самоиронией певицы, даже жена Артура Пирожкова, Анжелика Ревва, не удержалась от комментария:

"Ковёр годный 👍😎 😂"; "Я сначало смотрю, Константин совсем постарел... а потом... о это чужой дед 😂"; "Если это Брежнев, Вы отлично сохранились с тех времен..."; "Дочь Генсека🤣🤣🤣"!; "Брежневу тоже понравилась бы эта картинка)) я в этом уверен"; "Семья Брежневых, я сначала подумала Константин"; "За вашей спиной должен быть я"; "Не важно где, неважно с кем 😂, как всегда прекрасна наша Верочка!"; "Я думала, это муж".

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