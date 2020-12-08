Экс-ВИА Гра Вера Брежнева взвинтила до предела пикантной выходкой
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором продемонстрировала один из своих талантов (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Вера предстала в черных спортивных штанах, футболке, завязанной на талии, и босоножках на высокой шпильке. Певица собрала волосы в пучок, уселась на стул и пустилась в пляс - если бы стул мог покраснеть, то, наверно, так бы и сделал, но вместо него покраснели зрители и, наверно, ее муж, продюсер Константин Меладзе.
Брежнева сладострастно выгибалась, раздвигала и сдвигала ноги, а кульминацией дикого танца стал момент, когда она повернулась к камере пятой точкой, начав шлепать себя рукой по "булочкам". После этого артистка неистово покрутила "орешком" и резко уселась на стул, одарив поклонников голливудской улыбкой.
"Настроение - танцы на стуле 😜Нашла видео нашей репетиции с @bananaindahouse 💃🏼 и так всегда - репетируешь с нормальным стулом, а на площадке мягкое надувное кресло в 2 раза ниже 😂🙌🏻", - подписала кадры Брежнева.
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Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:
"Вера, как же вы красиво танцуете !!! Всегда!!! Выкладывайте по больше танцев 😍"
"Как Дженифер🤣"
"Не стыдно быть такой горячей?! 🔥"
"Ммм какая горячая штучка😍😘💘"
"Залипательно 😍😍😍"
"Офигенно танцуете😍😍🔥🔥🔥 Королева танцев! Ждем вас на танці з зірками🔥"
"Ох, Вера 🍑😍"
Ранее мы сообщали, Брежнева изумила теплыми словами о Меладзе, выставив трогательное фото с ним. Трепетность кадра просто зашкаливает.
В подписи Вера призналась, что карантин оказался для них с Меладзе весьма "плодотворным":
"Пост гордости🖤 Все больше хочется делиться с вами результатами. Поэтому хочу рассказать о сериале «Нежность» , музыку к которому написал мой любимый композитор @meladzemusic ♥️".
Напомним, повзрослевшая дочь-красавица Меладзе скоро затмит Веру Брежневу.
Также Politeka писала, что Меладзе плюнул на все и признался, как изменял жене с Джанабаевой.