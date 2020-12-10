Популярная украинская певица Вера Брежнева, которая давно перебралась жить и работать в Россию, показала новый смелый образ и поделилась новостями

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

В нем Брежнева анонсировала собственный акустический концерт в Москве.

«Мы стояли перед выбором - отменять или нет, но поняли, что всем нам не хватает положительных эмоций. Пусть этот вечер нам их подарит», - написала певица.

Она также поделилась новым снимком, на котором позирует в трендовом образе. На ней джинсы с высокой талией, которую она подчеркнула узким поясом со сверкающими камнями. Выгодно выделил все достоинства фигуры певицы и стильный топ из серебристых блесток.

Однако, главной изюминкой образа стала фактурная накидка из множества маленьких серебристых цепочек, которая прибавила Брежневой шарма и выразительности. Очевидно, такой образ оценил бы даже муж певицы, композитор Константин Меладзе.

Поклонники певицы активно комментируют ее пост.

«Интересное решение, но холодное», «боже какая вы красивая», «Превосходная», «И снова восторг. Неповторимая», «К чему такой красивой женщине такой "тяжёлый" наряд», «Как всегда на высоте», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Вера предстала в черных спортивных штанах, футболке, завязанной на талии, и босоножках на высокой шпильке. Певица собрала волосы в пучок, уселась на стул и пустилась в пляс.

Брежнева сладострастно выгибалась, раздвигала и сдвигала ноги, а кульминацией дикого танца стал момент, когда она повернулась к камере пятой точкой, начав шлепать себя рукой по "булочкам".

Напомним, ненакрашенная Вера Брежнева устроила развратные танцы со стулом, покраснеет даже Меладзе.

Как сообщала Politeka, дочь Веры Брежневой поразила видом в дерзком мини и коже, мать не смолчала.

Также Politeka писала, что счастливая Брежнева прильнула к Меладзе и объявила, чем для них обернулся карантин.