Украинская певица Вера Брежнева, которая раньше была участницей трио «ВИА Гра», показала подросшую красавицу-дочь

Как рассказывает Politeka, снимок знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Ура! Каникулы!! Передаём вам тёплый привет ☀️ в кадре 2 цветочка глазами мамы», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке видно младшую дочь Брежневой – 11-летнюю Сару Киперман. Девочка держит в руках вафельный рожок, который был сделан в виде цветка. Среди тех, кто прокомментировал фото, оказалась и украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк: «Красотка» - написала она.

Другие поклонники знаменитости также были в восторге от идеальной внешности красотки, о чем говорит происходящее в комментариях.

«Цветочек любимый», «хороших вам каникул», «Я сначала подумала , что это Вера, в детстве 😍», «мамина улыбка», «Как же быстро летит время 😪🥰 Сара копия мама», - пишут они.

Как сообщалось до этого, старшая дочь известной украинской певицы Веры Брежневой, которая живет и строит карьеру в России, Соня Киперман показала себя на отдыхе

На фото Соня позирует в бикини, стоя у лестницы в воду. Красотка соблазнительно выгнулась, хвасталась идеальной фигурой и пышным бюстом, который выпирает из купальника. Волосы девушка оставила распущенными, а глаза закрыла от удовольствия.

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