Дочь известной украинской певицы Веры Брежневой, которая живет и строит карьеру в России, Соня Киперман показала себя на отдыхе
На фото Соня позирует в бикини, стоя у лестницы в воду. Красотка соблазнительно выгнулась, хвасталась идеальной фигурой и пышным бюстом, который выпирает из купальника. Волосы девушка оставила распущенными, а глаза закрыла от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На других кадрх Киперман почти ничего не меняла, кроме ракурса. Снимки получились довольно интересными и даже соблазнительными.
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"Пропущенное лето", - подписала звезда фото.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Просто невероятная", "скучаю по тебе", "Ваше тело потрясающее", "Калифорнийская детка".
Сообщалось, что дочь экс-ВИА Гры Веры Брежневой Соня Киперман порадовала фанатов свежими фото.
19-летняя красотка опубликовала снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала во время прогулки.
Наряд Сони соответствовал событию: удобный и без прикрас. Девушка позировала на фоне коричневого фасада здания, усевшись на широкий бортик.
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