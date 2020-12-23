Дочь известной украинской певицы Веры Брежневой, которая живет и строит карьеру в России, Соня Киперман показала себя на отдыхе

На фото Соня позирует в бикини, стоя у лестницы в воду. Красотка соблазнительно выгнулась, хвасталась идеальной фигурой и пышным бюстом, который выпирает из купальника. Волосы девушка оставила распущенными, а глаза закрыла от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На других кадрх Киперман почти ничего не меняла, кроме ракурса. Снимки получились довольно интересными и даже соблазнительными.

Мама Сони Вера сразу прокомментировала фото: "Моя красавица"

"Пропущенное лето", - подписала звезда фото.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Просто невероятная", "скучаю по тебе", "Ваше тело потрясающее", "Калифорнийская детка".

Сообщалось, что дочь экс-ВИА Гры Веры Брежневой Соня Киперман порадовала фанатов свежими фото.

19-летняя красотка опубликовала снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала во время прогулки.

Наряд Сони соответствовал событию: удобный и без прикрас. Девушка позировала на фоне коричневого фасада здания, усевшись на широкий бортик.

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