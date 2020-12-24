Известная певица Вера Брежнева показалась вместе с дочкой Соней Киперман

На фото Вера стояла в джинсовом топике и шортах. Рядом можно увидеть дочь Соню, которая была в футболке и джинсах. Красотки позировали у стены, хвасталась своей красотой. Как можно понять, кадр был сделан 2 года назад - в 2018 году. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"2018", - подписан снимок и поставлены тэги на Соню и Веру.



Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но так и хочется добавить: "Ого, какая!".

Мы писали, что украинская певица Вера Брежнева, которая раньше была участницей трио «ВИА Гра», показала подросшую красавицу-дочь.

«Ура! Каникулы!! Передаём вам тёплый привет в кадре 2 цветочка глазами мамы», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке видно младшую дочь Брежневой – 11-летнюю Сару Киперман. Девочка держит в руках вафельный рожок, который был сделан в виде цветка. Среди тех, кто прокомментировал фото, оказалась и украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

Сообщалось, что экс-ВИА Гра Вера Брежнева поделилась радостным событием в соцсети.

38-летняя артистка опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых засняла, как ее младшая дочка Сара радуется наступлению дня рождения - девочке исполняется 11 лет 14 декабря.

Напомним, дочь Веры Брежневой в дерзком мини-бикини показала, что унаследовала от мамы

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