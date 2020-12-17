Известная певица, экс-солистка группы ВИА Гра Вера Брежнева закатила неформальную вечеринку, покорив самых балованных поклонников

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Брежнева опубликовала серию фото со своего мероприятия. Как оказалось, перед карантином красотка успела провести акустический концерт.

«Мы это сделали! Вчера был самый музыкальный, атмосферный, наполненный светом и энергией вечер за последние 8 месяцев. Наш акустический концерт #Тихо был самым настоящим глотком свежего воздуха, ведь нам всем нужны эмоции. И вчера мы все их получили», - отметила радостная Вера.

Она поспешила заверить, что концерт прошел по всем правилам и нормам. Все зрители сидели в масках, а количество мест было строго регламентировано. Брежнева отметила, что многие не смогли попасть на концерт, но в ее планах устроить еще несколько выступлений подобного формата.

В комментариях певице оставили массу приятных слов.

«Это было удивительно приятно и круто!!! Спасибо большое, что мы были частью этого прекраснейшего концерта», «Бомба», «Вера Вы огонь, в отличие от наших Див», «Такая клёвая!», «Вы классная, красивая», «Вера еще раз спасибо. За эмоции и за любовь», - пишут пользователи сети.

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