Екс-ВІА Гра Віра Брежнєва накрутила до межі пікантною витівкою

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому продемонструвала один зі своїх талантів (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Віра постала в чорних спортивних штанях, футболці, зав'язаній на талії, і босоніжках на високій шпильці. Співачка зібрала волосся в пучок, сіла на стілець і пустилася в танок - якби стілець міг почервоніти, то, напевно, так би і зробив, але замість нього почервоніли глядачі та, мабуть, її чоловік, продюсер Костянтин Меладзе.

Брежнєва хтиво вигиналася, розсувала ноги, а кульмінацією дикого танцю став момент, коли вона повернулася до камери п'ятою точкою, почавши шльопати себе рукою по "булочках". Після цього артистка несамовито покрутила "горішком" і різко сіла на стілець, обдарувавши шанувальників голлівудською посмішкою.

"Настрій - танці на стільці 😜знайшла відео нашої репетиції з @bananaindahouse 💃 і так завжди - репетируєш з нормальним стільцем, а на майданчику м'яке надувне крісло в 2 рази нижче😂 🙌", - підписала кадри Брежнєва.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Віра, як же ви красиво танцюєте !!! Завжди!!! Викладайте побільше танців 😍"

"Як Дженіфер🤣"

"Не соромно бути такою гарячою?! 🔥"

"Ммм яка гаряча штучка 😍 😘 💘 "

"Залипательно 😍 😍 😍 "

"Офігенно танцюєте😍 😍 🔥 🔥 🔥 королева танців! Чекаємо вас на танці з зірками☺"

"Ох, Віра 🍑 😍 "

Раніше ми повідомляли, Брежнєва здивувала теплими словами про Меладзе, виставивши зворушливе фото з ним. Трепетність кадру просто зашкалює.

У підписі Віра зізналася, що карантин виявився для них з Меладзе вельми "плідним":

"Пост гордості🖤 все більше хочеться ділитися з вами результатами. Тому хочу розповісти про серіал "Ніжність", музику до якого написав мій улюблений композитор @meladzemusic ♥️".

Нагадаємо, подорослішала дочка-красуня Меладзе скоро затьмарить Віру Брежнєву.

Також Politeka писала, що Меладзе плюнув на все і зізнався, як зраджував дружині з Джанабаєвої.