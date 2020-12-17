Популярна співачка Віра Брежнєва вразила розкішним тілом в купальнику перед знаменитим чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" співачка опублікувала кумедний фотоколаж зі своїм однофамільцем - Генеральним секретарем СРСР Леонідом Брежнєвим, який зробив талановитий фанат. Парочку розмістили на яхті посеред моря.

Віра Брежнєва розляглася на білому кріслі в мініатюрному чорному бікіні, яке оголило її плечі і підкреслило струнку фігуру. Красуня підняла ноги і запустила руки під сідниці, млосно прикривши очі. У цей момент Леонід в костюмі і сонцезахисних окулярах сперся об борт судна і поклав руки на спинку крісла.

"Скажу вам чесно. Тільки ледачий не надіслав мені цю картинку ♪ але вона мені безумовно подобається♪

хто зробив цей шедевр - шикарне почуття гумору - Браво 👏 Брежнєви", - поділилася віра емоціями в описі.

Користувачі соціальної мережі захопилися самоіронією співачки, навіть дружина Артура Пирожкова, Анжеліка Ревва, не втрималася від коментаря:

"Килим придатний👍 😎 😂"; "Я спочатку дивлюся, Костянтин зовсім постарів... а потім... про це чужий Дід 😂"; " якщо це Брежнєв, ви відмінно збереглися з тих часів..."; "Донька Генсека🤣 🤣 🤣"!; "Брежнєву теж сподобалася б ця картинка)) я в цьому впевнений"; "Сім'я Брежнєвих, я спочатку подумала Костянтин"; "за Вашою спиною повинен бути я"; " не важливо де, неважливо з ким😂, як завжди прекрасна наша Вірочка!"; "Я думала, це чоловік".

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