Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, показала, як проводить неділю

На фото красуня позувала в лосинах і топіку, а зверху можна побачити кофту, яку красуня розкрила. Дівчина сиділа на дивані, а волосся залишила розпущеним. Брежнєва посміхалася, але відвернулася від камери, кудись дивлячись. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"На домашньому", - підписала Віра фото.

"Недільний настрій", - додала тег красуня під постом.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків, включаючи Нікітюк, і написали коментарі:

"Як завжди, на висоті", "Боже, яка худенька, молодець", "дивишся і вже сумніваєшся: а чи дійсно мені так життєво необхідно з'їсти чергову солодкість))", "яке розкішне тіло, струнка, промениста, позитивна і талановита!", "Це постер для кухні. Ідеальна", "чудова Віра", "яка красуня, приклад і натхненник, люблю".

Повідомлялося, що дочка співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман знає толк в епатажі.

Судячи зі знімка, Соня Кіперман сумує вдома на карантині, тому вирішила порадувати своїх шанувальників, трохи оголившись.

Заради нескромної фотографії вона одягла легкий топ, забувши про бюстгальтер, і доповнила свій ефектний образ стандартними синіми джинсами.

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