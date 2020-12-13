Известная украинская певица Вера Брежнева, которая давно живет и строит карьеру в России, показала, как проводит воскресенье

На фото красотка позировала в лосинах и топике, а сверху можно увидеть кофту, которую красотка распахнула. Девушка сидела на диване, а волосы оставила распущенными. Брежнева улыбалась, но отвернулась от камеры, куда-то смотря. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На домашнем", - подписала Вера фото.

"Воскресное настроение", - добавила тег красотка под постом.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков, включая Никитюк, и написали комментарии:

"Как всегда, на высоте", "Боже, какая худенькая, молодец", "Смотришь и уже сомневаешься: А действительно ли мне так жизненно необходимо съесть очередную сладость))", "Какое роскошное тело, стройная, лучезарная, позитивная и талантливая!", "Это постер для кухни. Идеальная", "Великолепная Вера", "Какая красавица, пример и вдохновитель, люблю".

Сообщалось, что дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман знает толк в эпатаже.

Судя по снимку, Соня Киперман скучает дома на карантине, поэтому решила порадовать своих поклонников, немного оголившись.

Ради нескромной фотографии она надела легкий топ, позабыв о бюстгальтере, и дополнила свой эффектный образ стандартными синими джинсами.

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