Экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева ошеломила чувственным кадром

Как передает Politeka.net, 38-летняя певица опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе.

Так, растрепанная блондинка без капли косметики лежала на спине, расхрыстив белый халатик. Вера блеснула оголенными плечиками и частично бюстом, томно посмотрев прямо в камеру.

На лица красотке упал солнечный луч, озарив ее безупречные черты.

Брежнева заинтриговала подписью к фото - такой чувственности от красотки не ждали. Многие подумали, что Вера признается в любви своему супругу, продюсеру Константину Меладзе, но не тут-то было.

"Я всегда ему рада... всегда хочу его... всегда очень его жду... люблю его ласковые прикосновения... и зимой особенно по нему скучаю.... СОЛНЦЕ ☀️ мне кажется, что я Солнечная батарейка ☺️", - говорится в сообщении.

Пользователи бурно обсудили увиденное.

"Вера Вы и так прекрасно выглядите!!! Я не могу понять одного как у Вас родинка с лева на право перемещается...?! И для чего это...?! Вы и так прекрасны!"

"Где ты нашла солнце сегодня? Мне тоже надо 😅😍"

"Я подумал, что речь о Константине Шотаевиче😃😃😃"

"Молода и прекрасна😍🌷"

"Я сначала подумала что вы о Меладзе😁"

"читаю, думаю, какие тёплые слова о муже. А в конце👀 🌞, может это муж🌞"

"Вы без макияжа такая хорошенькая))"

Ранее мы сообщали, Брежнева в растянутом свитере и шапке-ушанке показала сказочное начало нового года - при чем без Меладзе. Артистка выплеснула эмоции на камеру, радуясь моменту, словно маленькая девочка: взмахивала руками, глядела на звезды и даже танцевала.

Напомним, что Вера Брежнева в мини-бикини свела с ума бесстыжей позой, скандальное фото: "Дочь Генсека".

Как сообщала Politeka, старшая дочь Веры Брежневой выросла и затмила звездную маму: "Ого, какая!".