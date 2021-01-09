Экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева ошеломила чувственным кадром
Как передает Politeka.net, 38-летняя певица опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе.
Так, растрепанная блондинка без капли косметики лежала на спине, расхрыстив белый халатик. Вера блеснула оголенными плечиками и частично бюстом, томно посмотрев прямо в камеру.
На лица красотке упал солнечный луч, озарив ее безупречные черты.
Брежнева заинтриговала подписью к фото - такой чувственности от красотки не ждали. Многие подумали, что Вера признается в любви своему супругу, продюсеру Константину Меладзе, но не тут-то было.
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"Я всегда ему рада... всегда хочу его... всегда очень его жду... люблю его ласковые прикосновения... и зимой особенно по нему скучаю.... СОЛНЦЕ ☀️ мне кажется, что я Солнечная батарейка ☺️", - говорится в сообщении.
Пользователи бурно обсудили увиденное.
"Вера Вы и так прекрасно выглядите!!! Я не могу понять одного как у Вас родинка с лева на право перемещается...?! И для чего это...?! Вы и так прекрасны!"
"Где ты нашла солнце сегодня? Мне тоже надо 😅😍"
"Я подумал, что речь о Константине Шотаевиче😃😃😃"
"Молода и прекрасна😍🌷"
"Я сначала подумала что вы о Меладзе😁"
"читаю, думаю, какие тёплые слова о муже. А в конце👀 🌞, может это муж🌞"
"Вы без макияжа такая хорошенькая))"
Ранее мы сообщали, Брежнева в растянутом свитере и шапке-ушанке показала сказочное начало нового года - при чем без Меладзе. Артистка выплеснула эмоции на камеру, радуясь моменту, словно маленькая девочка: взмахивала руками, глядела на звезды и даже танцевала.
Напомним, что Вера Брежнева в мини-бикини свела с ума бесстыжей позой, скандальное фото: "Дочь Генсека".
Как сообщала Politeka, старшая дочь Веры Брежневой выросла и затмила звездную маму: "Ого, какая!".