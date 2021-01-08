Популярная украинская певица Вера Брежнева, которая раньше выступала в трио «ВИА Гра», впечатлила роскошной фигурой в мини-платье
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Последний год я редко надевала платья... может поэтому радовалась им», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Брежнева позирует в мини-платье, демонстрируя достоинства фигуры в соблазнительной позе.
«Красивый кадр», «это просто бомба», «платье-цветок. Шикарно, Вера», «бомбезно выглядишь», «чувствую, весна уже близко», «бриллиант», «вы прекрасны, Вера!», «боже, выглядите невероятно», - пишут ее поклонники.
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Счастливая Брежнева в растянутом вязаном свитере, широких штанах и шапке-ушанке вышла во двор, покуражившись возле елочки, украшенной светящейся гирляндой. Вера выплеснула эмоции на камеру, радуясь моменту, словно маленькая девочка. Певица взмахивала руками, глядела на звезды и даже танцевала - неподдельная радость охватила артистку.
Напомним, что Вера Брежнева в мини-бикини свела с ума бесстыжей позой, скандальное фото: "Дочь Генсека".
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