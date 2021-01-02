Экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева подняла настроение публике сказочным видео
Как передает Politeka.net, 38-летняя певица опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в уютном домашнем образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, счастливая Брежнева в растянутом вязаном свитере, широких штанах и шапке-ушанке вышла во двор, покуражившись возле елочки, украшенной светящейся гирляндой. Вера выплеснула эмоции на камеру, радуясь моменту, словно маленькая девочка. Певица взмахивала руками, глядела на звезды и даже танцевала - неподдельная радость охватила артистку.
"Спасибо всем за поздравления, за ваши добрые слова! Хорошее начало 🤍 Вселенная нас слышит! Будьте здоровы и счастливы! С Новым Годом!! ✨ 2021", - подписала кадры звезда.
Поклонники кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, что для полноты новогодней сказки рядом с Брежневой не хватало ее супруга продюсера Константина Меладзе.
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"волшебно✨ хочется верить в сказку 🤗🤍"
"С Наступившим ❤️какая вы Новогодняя🎉🎉🎉"
"Я смотрю твоей шапке пару хлястиков сзади не хватает. На кнопках)))"
"Волшебство😍😍😍"
"Уверена, что Вселенная в этом году будет изобильна на все чувства - для всех желающих ❤️"
"😍 🤗спасибо за атмосферное видео🎄"
Ранее мы сообщали, Брежнева удивила безумным кадром с младшей 11-летней дочкой Сарой. Они находились в резиновой лодке в бассейне, судя по всему, в аквапарке. Вера схватилась за голову и вскрикнула, а вот девочка выглядела гораздо спокойнее, несмотря на то, что их сомнительное плавсредство неумолимо заполнялось водой.
Напомним, что Вера Брежнева в мини-бикини свела с ума бесстыжей позой, скандальное фото: "Дочь Генсека".
Как сообщала Politeka, старшая дочь Веры Брежневой выросла и затмила звездную маму: "Ого, какая!".