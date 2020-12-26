Известная певица, экс-солистка группы ВИА Гра Вера Брежнева поделилась эксклюзивным кадром с отдыха

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото со своей младшей дочкой Сарой. На фото цветущая Брежнева вместе с дочкой сидели в лодке. Вера схватилась за голову и искренне улыбалась, а Сара фотографировала ее и себя.

Стоит отметить, что на свежем фото Сара выглядит очень взрослой, практически 16-летней девушкой. При этом девочке только 11 лет. Видно, что у Сары красивые пухлые губы, большие светлые глаза и в целом красивые черты лица.

«Мы вернулись в зиму, неделя пробежала очень быстро... и за это время есть только одна фотка», - поделилась Брежнева подробностями отдыха со своими поклонниками.

В комментариях стали гадать, что случилось с телефоном звезды, раз она не смогла заснять массу прекрасных моментов. Кроме этого, под постом Брежневой и дочке оставили массу комплиментов.

«Ноль фоток - признак хорошего отдыха», «Классный отдых)», «Вы-крутая, нереально! С наступающим вас Новым годом! Здоровья и женского счастья», «Вы лучшие, любим вас», «Красоточки любимые», «Как две сестры», «Активный, классный отдых с родными», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Вера Брежнева в мини-бикини свела с ума бесстыжей позой, скандальное фото: "Дочь Генсека".

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