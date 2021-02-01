Известная украинская певица Вера Брежнева, которая живет и строит карьеру в России, показала себя с дочерьми

На фото Брежнева позирует в в пиджаке, лежа на дочери-красотке Соне. Красотки смотрят в камеру, поражая схожестью. На втором кадре Вера уже была вместе с Сарой. Дочь легла на маму и обе повернулись лицом к фотографу. Снимки получились очень личными и семейными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хочется их заобнимать, затискать, а они уже такие большие.. две мои вселенные Соня и Сара", - написала Вера.

"Люблю тебя бесконечно", - ответила Соня.

Фанаты поставили более 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Дай Бог еще одну вселенную", "Прекрасные девочки", "Одна из них на вас похожа, другая на Меладзе)", "Красавицы!!!! Такие вы нежные", "Доброе утро, какая у вас семейная любовь", "Да, действительно. Время летит, дети быстро растут", "Боже, на первом фото ровесницы, сестрички?".

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Певица призналась в подписе к снимку, что она с мужем занимается скандинавской ходьбой каждое утро. Это помогает им не только укреплять мышцы ног, но и улучшать работу сердца, а также легких.

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