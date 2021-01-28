Популярная певица Вера Брежнева восхитила медитацией в футуристическом наряде

Известная певица Вера Брежнева на своей странице в Instagram показала, что для нее является настоящим источником гармонии и возвращает баланс. Певица предстала в футуристическом обтягивающем комбинезоне, перенесясь в виртуальный мир, пишет Politeka.net.

Вера Брежнева не перестает удивлять своими образами, экспериментируя с костюмами и стилем. В новом видео звезда предстала в необычном ракурсе, заставляя поклонников окунуться в мир музыки.

На кадрах показан как бы внутренний мир звезды, где она, погруженная в себя, сидит на большом динамике посреди огромного синего океана в позе лотоса в необыкновенном для нее космическом черном костюме в обтяжку. Вера Брежнева окунается в свою медитацию под звуки собственного голоса, который спокойно и медленно говорит за кадром.

"В бесконечном океане суеты и технологий у меня есть только один источник гармонии - музыка",- говорит голос Брежневой и в этот момент начинает играть спокойная музыка, от которой по динамику идут сильные вибрации.

От успокаивающих звуков музыки на лице Веры Брежневой появляется безмятежная и мягкая улыбка, а сама певица как бы начинает ощущать окружающий мир, наблюдая за потоком зеленых листьев, волной пролетающих мимо нее, и находить гармонию в себе самой.

"Она дарит спокойствие, когда внутри бушуют грозы и дожди. Возвращает баланс, если потеряно равновесие, переносит в волшебные миры, когда душа просит сказки",- говорит о значении музыки голос Брежневой.

В конце видео певица, окончательно обретя баланс, расставляет руки и устремляет взгляд вверх, наслаждаясь плавной мелодией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Ролик с Верой Брежневой стал своеобразным посвящением поклонников певицы в мир ее особенной музыки и фанаты пришли в полный восторг от его просмотра, оставив положительные отзывы под видео.

"Веруля - из будущего девчуля!!!", "Какая красота", "Ты выглядишь так красиво здесь", "Вы супер, вы так круто выглядите", "Самая лучшая Вера", "Обожаю тебя!", "Как сказано!", "Ой, а я бы с удовольствием помедитировала под Ваш голос", "Фото в комбезе! Требуем", "Какой умиротворяющий голос...",- написали фолловеры.

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