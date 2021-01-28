Популярная певица Вера Брежнева восхитила медитацией в футуристическом наряде
Известная певица Вера Брежнева на своей странице в Instagram показала, что для нее является настоящим источником гармонии и возвращает баланс. Певица предстала в футуристическом обтягивающем комбинезоне, перенесясь в виртуальный мир, пишет Politeka.net.
Вера Брежнева не перестает удивлять своими образами, экспериментируя с костюмами и стилем. В новом видео звезда предстала в необычном ракурсе, заставляя поклонников окунуться в мир музыки.
На кадрах показан как бы внутренний мир звезды, где она, погруженная в себя, сидит на большом динамике посреди огромного синего океана в позе лотоса в необыкновенном для нее космическом черном костюме в обтяжку. Вера Брежнева окунается в свою медитацию под звуки собственного голоса, который спокойно и медленно говорит за кадром.
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"В бесконечном океане суеты и технологий у меня есть только один источник гармонии - музыка",- говорит голос Брежневой и в этот момент начинает играть спокойная музыка, от которой по динамику идут сильные вибрации.
От успокаивающих звуков музыки на лице Веры Брежневой появляется безмятежная и мягкая улыбка, а сама певица как бы начинает ощущать окружающий мир, наблюдая за потоком зеленых листьев, волной пролетающих мимо нее, и находить гармонию в себе самой.
"Она дарит спокойствие, когда внутри бушуют грозы и дожди. Возвращает баланс, если потеряно равновесие, переносит в волшебные миры, когда душа просит сказки",- говорит о значении музыки голос Брежневой.
В конце видео певица, окончательно обретя баланс, расставляет руки и устремляет взгляд вверх, наслаждаясь плавной мелодией.
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Ролик с Верой Брежневой стал своеобразным посвящением поклонников певицы в мир ее особенной музыки и фанаты пришли в полный восторг от его просмотра, оставив положительные отзывы под видео.
"Веруля - из будущего девчуля!!!", "Какая красота", "Ты выглядишь так красиво здесь", "Вы супер, вы так круто выглядите", "Самая лучшая Вера", "Обожаю тебя!", "Как сказано!", "Ой, а я бы с удовольствием помедитировала под Ваш голос", "Фото в комбезе! Требуем", "Какой умиротворяющий голос...",- написали фолловеры.
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