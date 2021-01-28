Певица Вера Брежнева обескуражила своими желаниями и дерзкими фото
Как передает Politeka.net, 38-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие снимки, на которых предстала в наряде в стиле кэжуал, изумив странными позами.
Так, на Вере была черная водолазка, брюки молочного оттенка и стильные кожаные ботинки на толстой подошве.
На одном из кадров, певица раскорячилась перед зеркалом, присев на корточки. С растрепанными волосами и минимум косметики, звезда взглянула в камеру с несколько удивленным выражением лица.
На другом фото Брежнева взгромоздилась на стеллаж, расставив ножки и задрав высоко голову.
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В подписи артистка объяснила свое странное поведение:
"Эра водолея началась 😎 мы начинаем отмечать 👯♀️ настроение - позволять своему внутреннему ребёнку шалить 🤪🖤"
Интересно, поддерживает ли такие шалости ее супруг, продюсер Константин Меладзе?
Пользователи кинулись комментировать увиденное, обсуждая лук звезды и ее настроение:
"Ну, все) не зря жила 😜😂🖤"
"Красотка Водолейчик 🧡"
"Проснулась хулиганка!) Дерзай, Верушка - тебе можно всё!👅"
"Обожаю Водолеев и Вас, Вера❤️ мое вдохновение❤️"
"Ага пусть пошалит)"
"А я думаю что это он в последнее время разошёлся😃😂"
"Если бы все Водолеи были как Вера, был бы рай💎"
"Ого штиблеты!😱 Не тяжело!?🙌😂"
"Добрый вечер, крутые брутальные ботинки 👏👏👍😎"
"У тебя ботинки больше чем ты сама"
"Шали, девочка"
Ранее мы рассказывали, что Брежнева рискнула на смелое изменение во внешности. Звезда избавилась от своей родинки под нижней губой, выставив фото с "гладким" лицом в "сториз".
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