Певица Вера Брежнева обескуражила своими желаниями и дерзкими фото

Как передает Politeka.net, 38-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие снимки, на которых предстала в наряде в стиле кэжуал, изумив странными позами.

Так, на Вере была черная водолазка, брюки молочного оттенка и стильные кожаные ботинки на толстой подошве.

На одном из кадров, певица раскорячилась перед зеркалом, присев на корточки. С растрепанными волосами и минимум косметики, звезда взглянула в камеру с несколько удивленным выражением лица.

На другом фото Брежнева взгромоздилась на стеллаж, расставив ножки и задрав высоко голову.

В подписи артистка объяснила свое странное поведение:

"Эра водолея началась 😎 мы начинаем отмечать 👯‍♀️ настроение - позволять своему внутреннему ребёнку шалить 🤪🖤"

Интересно, поддерживает ли такие шалости ее супруг, продюсер Константин Меладзе?

Пользователи кинулись комментировать увиденное, обсуждая лук звезды и ее настроение:

"Ну, все) не зря жила 😜😂🖤"

"Красотка Водолейчик 🧡"

"Проснулась хулиганка!) Дерзай, Верушка - тебе можно всё!👅"

"Обожаю Водолеев и Вас, Вера❤️ мое вдохновение❤️"

"Ага пусть пошалит)"

"А я думаю что это он в последнее время разошёлся😃😂"

"Если бы все Водолеи были как Вера, был бы рай💎"

"Ого штиблеты!😱 Не тяжело!?🙌😂"

"Добрый вечер, крутые брутальные ботинки 👏👏👍😎"

"У тебя ботинки больше чем ты сама"

"Шали, девочка"

Ранее мы рассказывали, что Брежнева рискнула на смелое изменение во внешности. Звезда избавилась от своей родинки под нижней губой, выставив фото с "гладким" лицом в "сториз".

Напомним, игривая Брежнева без штанов показала, в чем ее сила, Меладзе оценит: "Главное, чтобы ветром туда не надуло"

Как сообщала Politeka, озорная Вера Брежнева похвасталась активностью без Меладзе, неожиданное фото: "Столько я никогда не..."

Также Politeka писала, что дочь экс-ВИА Гры Брежневой восхитила необычной красотой, с сестрой и мамой мало общего: "Синди Кроуфорд в молодости"