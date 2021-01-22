Экс-участница группы "ВИА Гра", певица, жена продюсера Константина Меладзе, Вера Брежнева, показала свою подросшую красотку-дочку
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на микроблог артистки в Инстаграм.
«Как быстро растут дети. Моя младшая доченька», - написала певица
Брежнева показала фотографии своей дочки в роли модели. Стоит отметить, Сары справилась с этой ролью на ура. Она позировала в обїемной белой шубе с длинным искусственным мехом.
Фолловеры Брежневой в восторге от красоты ее дочки. При этом в Сети отметили самобытность внешности девочки. Кто-то считает, что она вовсе не похожа на мать и сестру. Кроме того, Сару даже сравнили с молодой американской супермоделью и актрисой Синди Кроуфорд.
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«Сара красотка👍 И это она ещё в стадии «гадкого утёнка», через пару лет вообще нереальной красавицей будет», «На папу похожа», «Красивая девочка растет», «Обе дочки красавицы. Очень между собой похожи, а вот на вас – нет», «Сара такая взрослая уже», «Модельная внешность! Настоящая красотка 👏», «Синди Кроуфорд напомнила в молодости», «Вау вот это модель, красиво», «Какая она самобытная и яркая!», «У Сары нестандартная красота, она особенная какая-то. Мне кажется, на вас не похожа», - пишут в комментариях.
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