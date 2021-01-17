Дочь экс-"ВИА Гры" Веры Брежневой Соня Киперман разгорячила "взрослым" образом

Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном наряде и в не менее горячих позах.

Так, Соня позировала в коротеньком пестром сарафане с отделкой из черного кружева и высоких кожаных сапожках.

Девушка раскрепостилась прямо на улице, продемонстрировав аппетитную фигурку. На некоторых кадрах дерзкая блондинка лихо задрала ножку, прикрыв "срам" кусочком юбки. Еще на одном фото Соня показала лицо крупным планом, при этом лямка ее сарафана предательски соскользнула с плеча, добавив, безусловно, пикантности.

"взбодрись, цветочек!", - подписала фото дочка Брежневой.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые перепутали Соню с ее 38-летней мамой-певицей.

"40+ дама )"

"Красивая доченька красивой мамы!! 😍👍"

"Какая ты красавица"

"вера, да у тебя прекрасная фигурка, а грудь супер, а ножки у тебя это прелесть..." - "Какая Вера? Это вообще-то ее дочка Соня"

К слову, дочь Брежневой, как и ее звездная родительница, решила связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Девушка является начинающей моделью и актрисой. К 14 годам она успела выйти на подиум в рамках Недели моды в Москве и дебютировать в американском фэнтезийном сериале «Дневники вампира».

А еще Соня любит готовить, поэтому подумывала в будущем окончить школу кулинарного искусства Le Cordon Bleu.

Напомним, Брежнева из «ВИА Гры» обескуражила кадрами с подросшей красавицей-дочерью, Плакидюк оценила.

А еще Politeka писала, что юная дочь Веры Брежневой предалась нежности в ванной, мама может не одобрить.

Также Politeka сообщала, что старшая дочь Веры Брежневой выросла и затмила звездную маму.