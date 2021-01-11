Дочь Веры Брежневой Соня Киперман показала себя в провокационном образе

На фото Соня показалась без одежды и белья. Красотка, скорее всего, была в ванной и снимала себя в отражение зеркала. Девушка оставила волосы распущенными, а в руках держала телефон, которым сделала селфи. Кадр получился довольно провокационным и пикантным, ведь Киперман умеет показать себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как снимок был опубликован в сторис Инстаграм, но обычно дочь Брежневой оставляют комплименты:

"Просто невероятная", "скучаю по тебе", "Ваше тело потрясающее", "Калифорнийская детка", «Шикарные», «Соня – королева», «Сколько красоты. Ослепили», «Соня такая пышка», «Королева», «так горячая», «вау, красотка», «божественные формы», «да ты красотка. Чудесная», «такая красивая девушка», «ты и твоя мама буквально одно лицо», «вот это шалунья».

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19-летняя красотка опубликовала снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала во время прогулки.

Наряд Сони соответствовал событию: удобный и без прикрас. Девушка позировала на фоне коричневого фасада здания, усевшись на широкий бортик.

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