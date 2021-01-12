Дочь украинской певицы Веры Брежневой, которая давно живет и строит карьеру в России, Соня Киперман показала себя в нежном образе

На фото Киперман позировала в белом платье и без белья. Красотка на одном фото присела, выпятив пятую точку, а на втором - развернулась боком, хвастаясь безупречными изгибами. Девушка оставила волосы распущенными, а образ дополнила босоножками. Кадры получились светлыми и увлекательными, ведь Соня любит хвастаться своей красотой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ты знаешь, я люблю хвастаться", - написала звезда.

Фанаты, включая Веру Брежневу, поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Сообщите, если ты любишь своих российских сторонников", "Вау", "Факты", "Это видно", "Красотка", "Это же дочка Веры по этому так притягивает взгляды и особенно своей красотой"

Ранее мы рассказывали, как дочь Веры Брежневой плюнула на все и решила показать, чем ее наградила природа.

Так, Соня Киперман опубликовала в социальных сетях фото в открытом купальнике, в котором она сверкнула пышными формами.

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