Дочь украинской певицы Веры Брежневой, которая давно живет и строит карьеру в России, Соня Киперман показала себя в нежном образе
На фото Киперман позировала в белом платье и без белья. Красотка на одном фото присела, выпятив пятую точку, а на втором - развернулась боком, хвастаясь безупречными изгибами. Девушка оставила волосы распущенными, а образ дополнила босоножками. Кадры получились светлыми и увлекательными, ведь Соня любит хвастаться своей красотой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Ты знаешь, я люблю хвастаться", - написала звезда.
Фанаты, включая Веру Брежневу, поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
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"Сообщите, если ты любишь своих российских сторонников", "Вау", "Факты", "Это видно", "Красотка", "Это же дочка Веры по этому так притягивает взгляды и особенно своей красотой"
Ранее мы рассказывали, как дочь Веры Брежневой плюнула на все и решила показать, чем ее наградила природа.
Так, Соня Киперман опубликовала в социальных сетях фото в открытом купальнике, в котором она сверкнула пышными формами.
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