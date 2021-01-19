Знаменитая украинская певица Вера Брежнева откровенно рассказала, как начались ее отношения с Константином Меладзе

Как сообщается на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм, в одном из своих недавних интервью певица призналась, что любовь к известному продюсеру возникла у нее далеко не с первого взгляда.

Звезда уточнила, что в целом ей сложно сразу довериться новому человеку.

«Я сначала посмотрю, как он себя ведет, как поступает с другими людьми, о чем говорит. И только с познанием того, какой красивый мужчина внутри, начинаю влюбляться», - рассказала певица.

Она также добавила, что отношения с таким гением, как ее муж – дело не простое. Тем не менее певица утверждает, что им удалось найти общий язык и сейчас между ними воцарились взаимопонимание и доверие.

Певица также рассказала, что из-за работы видятся они не так часто, как хотелось бы, поэтому каждая встреча становится особенной.

Украинцы прокомментировали признание Брежневой в сети.

«Не он первый, и не последний», «Что значит влюбилась, когда у него уже была семья, жена и трое детей, вроде», «Жена Кости была красивее», «Так все делают», - пишут люди.

Напомним, Брежнева раскрыла неожиданную правду о браке с Меладзе и сложностях: "Из-за того, что мы редко видимся...".

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