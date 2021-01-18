Вера Брежнева умело спрятала свои недостатки
Красотка Вера Брежнева всегда хвастается только идеальными снимками и кадрами с фотосессий, где она предстает в идеальных образах, к которым даже самым дерзким хейтерам трудно придраться. В последней своей публикации певица наконец призналась, как ей удается выглядеть в кадре "на все сто" и успешно скрывать свои возрастные изменения, пишет Politeka.net.
38-летняя Вера Брежнева на своей странице в Instagram показала свое новое селфи, сделанное в довольно необычном ракурсе, а также рассказала, как скрывает свои морщины от посторонних глаз.
Вера Брежнева сфотографировалась лежа на полу, и, как всегда, не прогадала с выбором позы. Ее лицо казалось просто безупречным: светлая бархатная кожа поражала идеальным тоном и фактурой и выглядела свежей и юной. К тому же очень удачный макияж, выполненный в оттенках коричневого, мягко оттенял ее глубокие сизые глаза.
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Сама певица призналась, что именно такой ракурс помогает ей скрыть досадные возрастные изменения, с которыми знакома почти каждая женщина. По словам звезды некоторые девочки могут использовать ее личный опыт в качестве лайфхака, как правильно сфотографироваться, чтобы на снимке не было видно морщин.
При этом многие фанаты отметили в комментариях, что Брежнева выглядит превосходно, сногсшибательно и остается красоткой несмотря на возраст. Но нашлись и те, кто предположил, что дело не в ракурсе и позе, а в том, что звезда не пренебрегает "уколами красоты" для разглаживания морщин.
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"Какие морщины, о чем вы!", "Вера, и так нет морщин. Вы кололи что-то себе в лоб?", "Отличный совет!", "Предупреждать надо - так и шею можно свернуть" ,- написали фолловеры в Instagram.
Стоит отметить, что Вера Брежнева в этот раз "блеснула" не только своей красотой и идеальной кожей, но и оригинальным нарядом с необычным декольте. На ней была черная "водолазка", но с очень глубоким вырезом с левой стороны, открывающая вид на грудь и манящую ключицу.
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