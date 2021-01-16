Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала свое новое фото, которое будет на обложке журнала ELLE

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Брежневой в соцсети.

Так, в аккаунте певицы появилось черно-белое фото, которое станет обложкой 25-го выпуска журнала.

На фото певица сидит в длинном черном платье и загадочно смотрит на камеру.

"Первая обложка в этом году. И точно передает мое нынешнее состояние. Спокойное, расслабленное... Доверие к фотографу и возможность быть самой собой - успех идеальнои съемки... Но внутри журнала целая история... Уже в продаже @elle_russia Отдельное спасибо @mukhins и супер команде, с какой мы сделали весь этот материал", - говорится в подписи к фото.

В комментариях Брежневу засыпали компилментами и отметили, что она прекрасно выглядит.

"Какая обложка! Ох, Вера, как вам хорошо в черном!", "Хорошо", "Вы, как всегда, безупречны", "Идеально", "На фото вы не спокойная. Вы, как пантера, которая готова к прыжку", "Невероятная", "Как всегда, очень элегантная и стильная", "Вера, я восхищаюсь вами!", "Лучшая", "Боже, какая женщина", "Глаз не оторвать, замечательная обложка", - пишут в комментариях.

Напомним, что Вера Брежнева в мини-бикини свела с ума бесстыдной позой, скандальное фото.

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