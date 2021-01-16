Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала свое новое фото, которое будет на обложке журнала ELLE
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Брежневой в соцсети.
Так, в аккаунте певицы появилось черно-белое фото, которое станет обложкой 25-го выпуска журнала.
На фото певица сидит в длинном черном платье и загадочно смотрит на камеру.
"Первая обложка в этом году. И точно передает мое нынешнее состояние. Спокойное, расслабленное... Доверие к фотографу и возможность быть самой собой - успех идеальнои съемки... Но внутри журнала целая история... Уже в продаже @elle_russia Отдельное спасибо @mukhins и супер команде, с какой мы сделали весь этот материал", - говорится в подписи к фото.
Муж Аллы Пугачевой Галкин сообщил о трагедии, без отца остался 9-месячный малыш: "Что ж за напасть такая..."
Не стало легендарного актера, которого обожали миллионы: вместе с его пятью детьми скорбит весь мир
Мокрая Дорофеева в прилипшем к телу купальнике вызвала переполох: "В ресторане Моргенштерна, что ли?"
Анджелина Джоли в одном вязаном свитере устроила пикантную прогулку на пляже: "Дама чудес"
Дан Балан в объятиях миниатюрной брюнетки произвел фурор, поклонники Кароль ахнули: "Как жаль..."
В комментариях Брежневу засыпали компилментами и отметили, что она прекрасно выглядит.
"Какая обложка! Ох, Вера, как вам хорошо в черном!", "Хорошо", "Вы, как всегда, безупречны", "Идеально", "На фото вы не спокойная. Вы, как пантера, которая готова к прыжку", "Невероятная", "Как всегда, очень элегантная и стильная", "Вера, я восхищаюсь вами!", "Лучшая", "Боже, какая женщина", "Глаз не оторвать, замечательная обложка", - пишут в комментариях.
Напомним, что Вера Брежнева в мини-бикини свела с ума бесстыдной позой, скандальное фото.
Как сообщала Politeka, старшая дочь Веры Брежневой выросла и затмила звездную маму.