Вера Брежнева похвасталась уютным образом в стильном наряде

Как сообщает Politeka.net, Вера Брежнева на карантине продолжает придерживаться режима и не дает себе слишком уж расслабляться. Певица не забывает о регулярных тренировках, стала больше готовить и проводить время с семьей.

На своей странице в Instagram она предстала в образе, который представляет нечто среднее между традиционными рождественскими пижамами и нарядами с подиума.

Домашний лук Брежневой составили брюки клеш из мягкой трикотажной ткани в рубчик, которые она дополнила бежевым свитером с V-образным вырезом, украшенным полосочками. К наряду певица подобрала белую футболку, которая подходят по цвету к общему наряду, а вот макияж Вера решила сделать сдержанный, едва заметный.

Выглядела супруга Константина Меладзе просто превосходно и роскошно, хоть и была одета лишь в домашнюю мешковатую одежду!

"На работе вы меня видите и знаете, я могу быть разной, а вот дома я - домашняя 😸 умиротворенная и молчаливая, нежная и заботливая. Хотя есть один человек, который даже дома разглядывает во мне что-то особенное", - написала она в подписи, рассказав об особенном для нее человеке.

Пользователи сети написали ей массу приятных слов, отметив ее стройность и красоту.

"Такая красивая и уютная 😍", "Потрясающее сияние души ✨ Вы - мотиватор! ✨", "Лучшая ❤️😻😘", "Само очарование, особенно улыбка и взгляд😘", "Сладкая девочка 🤗😚".

Напомним, что Вера Брежнева в мини-бикини свела с ума бесстыжей позой, скандальное фото.

Как сообщала Politeka, старшая дочь Веры Брежневой выросла и затмила звездную маму.