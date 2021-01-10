Вера Брежнева похвасталась уютным образом в стильном наряде
Как сообщает Politeka.net, Вера Брежнева на карантине продолжает придерживаться режима и не дает себе слишком уж расслабляться. Певица не забывает о регулярных тренировках, стала больше готовить и проводить время с семьей.
На своей странице в Instagram она предстала в образе, который представляет нечто среднее между традиционными рождественскими пижамами и нарядами с подиума.
"Замужняя" Бузова в опасном мини-бикини осрамилась перед публикой, опрометчивые фото: "Олечка, где твои..."
Разгоряченная Анджелина Джоли прошлась по пляжу в мокром платье: "Даже лучше молодых моделей"
Новая жена сбежала от Остапчука в разгар праздника, ведущий ошарашил признанием: "У каждого человека должно быть..."
"Невосполнимая утрата": скончался легендарный советский актер, покоривший сердца миллионов
"Такой молодой, сколько бы ещё успел сделать": оборвалась жизнь известного украинского врача
Домашний лук Брежневой составили брюки клеш из мягкой трикотажной ткани в рубчик, которые она дополнила бежевым свитером с V-образным вырезом, украшенным полосочками. К наряду певица подобрала белую футболку, которая подходят по цвету к общему наряду, а вот макияж Вера решила сделать сдержанный, едва заметный.
Выглядела супруга Константина Меладзе просто превосходно и роскошно, хоть и была одета лишь в домашнюю мешковатую одежду!
"На работе вы меня видите и знаете, я могу быть разной, а вот дома я - домашняя 😸 умиротворенная и молчаливая, нежная и заботливая. Хотя есть один человек, который даже дома разглядывает во мне что-то особенное", - написала она в подписи, рассказав об особенном для нее человеке.
Пользователи сети написали ей массу приятных слов, отметив ее стройность и красоту.
"Такая красивая и уютная 😍", "Потрясающее сияние души ✨ Вы - мотиватор! ✨", "Лучшая ❤️😻😘", "Само очарование, особенно улыбка и взгляд😘", "Сладкая девочка 🤗😚".
Напомним, что Вера Брежнева в мини-бикини свела с ума бесстыжей позой, скандальное фото.
Как сообщала Politeka, старшая дочь Веры Брежневой выросла и затмила звездную маму.