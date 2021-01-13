Экс-солистка "Виа Гры" Вера Брежнева ошеломила публику одним постом - неожиданное откровение артистки произвело фурор

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото из спальни. Примечательно, что помимо белых одеял и подушек на кровати, больше никого не было.

Артистка похвасталась комфортной и уютной постелью, о которой, наверное, мечтает каждый. А то, что она была смята, только намекнуло - здесь еще совсем недавно нежилась Вера - кажется, будто еще чувствуется ее тепло.

"Сова или жаворонок? Раньше я думала, что я сова, я спала до 11-12 часов, ложилась в 2-3. Потом начала ложиться раньше и, соответственно, раньше вставать). Поэтому сделала выводы, что только мы определяем, кто мы. Наш образ жизни. Во время карантина я приучила себя ложиться рано. Чему очень рада. Самые ценные часы, когда я восстанавливаюсь, худею, расслабляюсь и отдыхаю - я провожу во сне, как и нужно. Раньше встаю и с утра бодрой успеваю все. Лучше высыпаюсь за те же 8 часов. Как у вас со сном?)", - разоткровенничалась в подписи Брежнева.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное и отвечать на вопрос певицы:

"Вера Брежнева а, вы где, красавица. Под кроватью может?"

"Все нормальные люди ложатся спать до 23 и встают рано..."

"Я - жаворонок 🌝 люблю утро🌞 , люблю рано просыпаться даже в выходные 🥰)) хотя раньше была совой)"

"От ситуации зависит😄😄"

"А куда спрятался жаворонок 🤣"

"Прекрасный пост, особенно, когда глаз не сомкнул! Прям бери и включай «Доброе утро, мои родные люди»😭"

"судя по фото - шаурма из человека :))))"

"В мечтах сова, на деле - жаворонок😄"

Напомним, что Вера Брежнева в мини-бикини свела с ума бесстыжей позой, скандальное фото.

Как сообщала Politeka, старшая дочь Веры Брежневой выросла и затмила звездную маму.