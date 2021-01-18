Экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева рассказала, как с возрастом стала мудрее в отношениях с возлюбленным

38-летняя певица поделилась пикантными деталями своей семейной жизни с 57-летним продюсером Константином Меладзе в эфире программы Армана Давлетярова на его YouTube-канале.

По словам Брежневой, она более вспыльчивая, чем супруг, но со временем научилась сдерживать свои сильные эмоциональные порывы.

"У Кости есть точка кипения... он может молчать, но если его довести до этого, то может и психануть, кулаком по столу... Я стараюсь до этого не доводить", - с улыбкой прокомментировала Вера.

Певица добавила, что с годами приобрела женскую мудрость.

"Я не доказываю свою правоту, пытаюсь разобраться в ситуации... Мудрость - великое дело, я рада, что с возрастом она приобретается, и мне самой от этого легче... Раньше я была на сильных эмоциях и меня трудно было успокоить. Сейчас я успокаиваю других", - отметила артистка.

По словам Брежневой, залогом их спокойных и гармоничных отношений с Меладзе являются долгие разлуки.

"Чем дольше разлука - тем радостнее встреча. Из-за того, что мы редко видимся, — каждая наша встреча долгожданная. Есть о чем поговорить, есть что рассказать друг другу", - добавила Вера.

Как мудрая женщина, Брежнева уверена, в браке не стоит пытаться перевоспитывать любимого человека. Его нужно принимать таким, какой есть, со всеми недостатками и особенностями. Например, Меладзе категорически отказывается летать на самолетах. И певице пришлось смириться с его позицией. Теперь они, если и путешествуют вместе, то на авто. "12 часов в закрытом пространстве с любимым", - мечта любой женщины, считает звезда.

Отметим, Брежнева и Меладзе женаты вот уже более пяти лет. Вместе с ними живет младшая 11-летняя дочка певицы Сара.

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