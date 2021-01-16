Популярная украинская певица, которая уехала жить в РФ, поделилась нежным фото с дочерями

В этот раз Вера решила поделиться чувственным фото в черно-белой обработке, на котором позировала с дочками в одинаковых нарядах. Стоит отметить, что артистка никогда не отрицала: ей нравится проводить время с семьей, ведь ранее из-за занятости и концертов не так часто удавалось насладиться обществом с близкими.

Из-за карантина певице удалось расслабиться и воссоединиться с дочерями на празднике. Специально для этого старшая дочь Веры прилетела из заграницы. Новогодние каникулы она провела с семьей на горнолыжном курорте. Вера каталась на лыжах с дочками Сарой и Соней, а также успела устроить с ними фотосессию.

Все трое оделись в свободные светлые свитера, темные брюки и красовались на кадре с минимумом макияжа.

«Наша первая совместная фотосессия в журнале 🖤 С каждым годом все больше наслаждаюсь своими девочками. Так редко мы находимся вместе в одном городе. И я решила запечатлеть этот момент.С потрясающей командой 🖤», - написала Вера.

Фанаты не остались равнодушны:

«Вера Брежнева вы лучшая красавица и мама для своих детей сони и сары: Какие вы красивые девочки! 🖤; Что может быть лучше🙏 мама и доченьки💖 всего вам наилучшего 💕; Стилистически отлично продумало 👍🏽; у младшей вид принцессы. Какие вы потрясающе Красивые девочки ❤️; Какие вы прекрасные😍💔; Какие роскошные. Красивейшие невероятно».

Также Вера Брежнева похвасталась уютным образом в стильном наряде. Звезда на карантине продолжает придерживаться режима и не дает себе слишком уж расслабляться. Певица не забывает о регулярных тренировках, стала больше готовить и проводить время с семьей.

На своей странице в Instagram она предстала в образе, который представляет нечто среднее между традиционными рождественскими пижамами и нарядами с подиума.

Домашний лук Брежневой составили брюки клеш из мягкой трикотажной ткани в рубчик, которые она дополнила бежевым свитером с V-образным вырезом, украшенным полосочками.

Напомним, что Вера Брежнева в мини-бикини свела с ума бесстыжей позой, скандальное фото.

Как сообщала Politeka, старшая дочь Веры Брежневой выросла и затмила звездную маму.