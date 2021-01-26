Экс-ВИА Гра Вера Брежнева покуражилась перед камерой в соблазнительном виде
Как передает Politeka.net, 38-летняя артистка опубликовала серию новых снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в длинном уютном свитере молочного оттенка, с широким горлышком, а также в стильных кожаных ботинках.
При этом Брежнева "забыла" надеть юбку или штаны, блеснув идеальными ножками. Теперь понятно, чем она пленила своего супруга, продюсера Константина Меладзе.
Собрав волосы в пучок, Вера, в солнцезащитных очках, покрутилась перед камерой в самых различных позах. Красотка и приседала на корточки, и даже высоко задирала ногу, кокетливо улыбаясь и пряча лицо под свитером.
В подписи певица рассказала, в чем ее сила, а также упомянула, что эти замечательные снимки сделала ее младшая дочь Сара.
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"Моя сила в этом. В балансе. Отдохнуть и потом плодотворно поработать, не боясь отсутствия выходных. Поработать и потом отдохнуть, не думая ни о чем. Любимые люди рядом, солнце - и сосуд снова наполняется. А ещё когда в таком состоянии тебя запечатлел юный фотограф @sarahvv12s, теперь смотрю на фото и возвращаюсь в это ощущение 🤍", - говорится в сообщении.
Пользователи бурно обсудили увиденное:
"Я прям чувствую мягкость свитера 😀"
"Пролистал все 10 фото, думал, в конце снимет кофту 🤪😂"
"В этих фото вся Вера👍. Солнечная, лучезарная, красивая, естественная, настоящая! Браво, Вера!❤️"
"Баланс и Вера! Это однокоренные слова😂"
"Обалденная красотка!!! 🔥"
"Вера как всегда сводит с ума 😍 такой ангельской красотой 😘"
"Ммм какая вкусная 😍😘"
"Главное, чтобы туда ветром не надуло 😂😍🔥"
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