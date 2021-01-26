Экс-ВИА Гра Вера Брежнева покуражилась перед камерой в соблазнительном виде

Как передает Politeka.net, 38-летняя артистка опубликовала серию новых снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в длинном уютном свитере молочного оттенка, с широким горлышком, а также в стильных кожаных ботинках.

При этом Брежнева "забыла" надеть юбку или штаны, блеснув идеальными ножками. Теперь понятно, чем она пленила своего супруга, продюсера Константина Меладзе.

Собрав волосы в пучок, Вера, в солнцезащитных очках, покрутилась перед камерой в самых различных позах. Красотка и приседала на корточки, и даже высоко задирала ногу, кокетливо улыбаясь и пряча лицо под свитером.

В подписи певица рассказала, в чем ее сила, а также упомянула, что эти замечательные снимки сделала ее младшая дочь Сара.

"Моя сила в этом. В балансе. Отдохнуть и потом плодотворно поработать, не боясь отсутствия выходных. Поработать и потом отдохнуть, не думая ни о чем. Любимые люди рядом, солнце - и сосуд снова наполняется. А ещё когда в таком состоянии тебя запечатлел юный фотограф @sarahvv12s, теперь смотрю на фото и возвращаюсь в это ощущение 🤍", - говорится в сообщении.

Пользователи бурно обсудили увиденное:

"Я прям чувствую мягкость свитера 😀"

"Пролистал все 10 фото, думал, в конце снимет кофту 🤪😂"

"В этих фото вся Вера👍. Солнечная, лучезарная, красивая, естественная, настоящая! Браво, Вера!❤️"

"Баланс и Вера! Это однокоренные слова😂"

"Обалденная красотка!!! 🔥"

"Вера как всегда сводит с ума 😍 такой ангельской красотой 😘"

"Ммм какая вкусная 😍😘"

"Главное, чтобы туда ветром не надуло 😂😍🔥"

Напомним, юную дочку Веры Брежневой в кружевах и с задранной ногой перепутали с мамой: "40+ дама..."

Также Politeka писала, что Вера Брежнева сразила постельным кадром, о такой мечтает каждый: "Прям бери и...."