Экс-ВИА Гра Вера Брежнева произвела фурор одним фото - невозможно оторвать глаз
Как передает Politeka.net, 38-летняя певица опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором показала их с мужем, продюсером Константином Меладзе, пушистую любимицу.
Брежнева души не чает в своей собачке породы бишон фризе по кличке Дэйзи.
Милый песик лежал на полу, подогнув переднюю лапку и хитренько посмотрев в камеру.
"Мой друг 🤍 С самого детства у нас были домашние животные. Собаки, кошки, попугаи, свинки, даже крыска Катя. И вот уже 5 лет наш член семьи бишон фризе Дэйзи. 🤍 В неё влюбляются все, кто хоть раз с ней встречался... это в меня 🤣 Кто вас ждёт дома?)", - поделилась в подписи Вера.
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Отметим, бишон фризе - это французская порода собак, название переводится, как кучерявая болонка.
Пользователи разделили восторг Брежневой, засыпав Дэйзи комплиментами:
"Даже по фото видно что личность харизматичная🙌😄"
"Наймилейшее создание😍"
"Симпотяшка💕💕👍🐶"
"Просто как игрушечка ❤️😘"
"Милашка с характером🔥"
"По моему она что-то замышляет 😂 такая уж лапочка🤍"
"Какая сладкая😊 Я тоже хочу такую🤗"
"Какой взгляд!😍"
"вальяжная мадама)"
"А смотрит-то хитренько!"
Ранее мы рассказывали, как Брежнева разоткровенничалась о семейной жизни с Меладзе.
По ее словам, она более вспыльчивая, чем супруг, но со временем научилась сдерживать свои сильные эмоциональные порывы.
"У Кости есть точка кипения... он может молчать, но если его довести до этого, то может и психануть, кулаком по столу... Я стараюсь до этого не доводить", - с улыбкой прокомментировала Вера.
Напомним, юную дочку Веры Брежневой в кружевах и с задранной ногой перепутали с мамой: "40+ дама..."
Также Politeka писала, что Вера Брежнева сразила постельным кадром, о такой мечтает каждый: "Прям бери и...."