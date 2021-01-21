Экс-ВИА Гра Вера Брежнева произвела фурор одним фото - невозможно оторвать глаз

Как передает Politeka.net, 38-летняя певица опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором показала их с мужем, продюсером Константином Меладзе, пушистую любимицу.

Брежнева души не чает в своей собачке породы бишон фризе по кличке Дэйзи.

Милый песик лежал на полу, подогнув переднюю лапку и хитренько посмотрев в камеру.

"Мой друг 🤍 С самого детства у нас были домашние животные. Собаки, кошки, попугаи, свинки, даже крыска Катя. И вот уже 5 лет наш член семьи бишон фризе Дэйзи. 🤍 В неё влюбляются все, кто хоть раз с ней встречался... это в меня 🤣 Кто вас ждёт дома?)", - поделилась в подписи Вера.

Отметим, бишон фризе - это французская порода собак, название переводится, как кучерявая болонка.

Пользователи разделили восторг Брежневой, засыпав Дэйзи комплиментами:

"Даже по фото видно что личность харизматичная🙌😄"

"Наймилейшее создание😍"

"Симпотяшка💕💕👍🐶"

"Просто как игрушечка ❤️😘"

"Милашка с характером🔥"

"По моему она что-то замышляет 😂 такая уж лапочка🤍"

"Какая сладкая😊 Я тоже хочу такую🤗"

"Какой взгляд!😍"

"вальяжная мадама)"

"А смотрит-то хитренько!"

Ранее мы рассказывали, как Брежнева разоткровенничалась о семейной жизни с Меладзе.

По ее словам, она более вспыльчивая, чем супруг, но со временем научилась сдерживать свои сильные эмоциональные порывы.

"У Кости есть точка кипения... он может молчать, но если его довести до этого, то может и психануть, кулаком по столу... Я стараюсь до этого не доводить", - с улыбкой прокомментировала Вера.

Напомним, юную дочку Веры Брежневой в кружевах и с задранной ногой перепутали с мамой: "40+ дама..."

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