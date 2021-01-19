Знаменита українська співачка Віра Брежнєва відверто розповіла, як почалися її стосунки з Костянтином Меладзе

Як повідомляється на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram, в одному зі своїх недавніх інтерв'ю співачка зізналася, що любов до відомого продюсера виникла у неї далеко не з першого погляду.

Зірка уточнила, що в цілому їй складно відразу довіритися новій людині.

"Я спочатку подивлюся, як він себе поводить, як вчиняє з іншими людьми, про що говорить. І тільки з пізнанням того, який гарний чоловік всередині, починаю закохуватися", - розповіла співачка.

Вона також додала, що відносини з таким генієм, як її чоловік – справа не проста. Проте співачка стверджує, що їм вдалося знайти спільну мову і зараз між ними запанували взаєморозуміння і довіру.

Співачка також розповіла, що через роботу бачаться вони не так часто, як хотілося б, тому кожна зустріч стає особливою.

Українці прокоментували зізнання Брежнєвої в мережі.

"Не він перший, і не останній", "що значить закохалася, коли у нього вже була сім'я, дружина і троє дітей, начебто", "Дружина Кості була красивішою", "так всі роблять", - пишуть люди.

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