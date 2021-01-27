Известная певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева решилась на изменения во внешности

Знаменитая певица Вера Брежнева восхищает своей внешностью и цветущим видом. В свои 38 лет она наконец-то рискнула изменить одну деталь на лице, чем крайне удивила фанатов. А фото-доказательство этому звезда разместила в Instagram Stories, пишет Politeka.net.

Вера Брежнева обновила Stories, в котором предстала с обновленным лицом. Нет, звезда не увеличила губы и даже не убрала крохотные морщинки. Певица избавилась от своей знаменитой объемной родинки под нижней губой.

На коротком видео Вера Брежнева снимает свое лицо крупным планом, но заметной родинки на нем уже нет, а кожа чистая и гладкая, без единого изъяна. К тому же на лице у певицы - минимум косметики, к обилию которой так редко прибегает от природы красивая знаменитость. Возможно, певица просто загримировала свою знаменитую родинку или применила фильтр во время съемки видео.

Почти на каждой своей фотографии Вера Брежнева акцентирует внимание на чистоте и ровном тоне кожи, и лишь слегка подчеркивает ресницы черной тушью и наносит легкие нюдовые оттенки на уголки век. Ее абсолютно не смущают практически незаметные мимические морщинки около глаз, а всегда выглядеть на "все сто" Брежневой помогают регулярные тренировки и правильное питание.

Поклонники певицы в комментариях всегда подчеркивают ее естественность и красоту, которая так отличается от современных тенденций.

Стоит отметить, что Вера Брежнева несмотря на слухи о том, что она обращалась к пластическим хирургам, всегда была противницей таких операций и даже не делала так называемых "уколов красоты", поскольку не испытывает каких-либо комплексов по поводу внешности и возраста.

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