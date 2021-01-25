Популярная певица украинского происхождения Вера Брежнева показала, как проводит время в отпуске, и рассказала о необычном опыте

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. Ранее Брежнева рассказывала, что решила провести свои январские каникулы в горах. В новом посте она раскрыла, что этот отпуск выдался для нее особенным, ведь раньше она никогда не отдыхала так активно.

«Столько я не ходила никогда и по прекрасным местам. Мой активный отпуск дал отличные результаты в виде хорошего настроения, отличной формы и полной готовности к рабочему графику! Который начался сегодня. Ps: если бы несколько лет назад мне сказали, что я буду любить активный отдых - я бы не поверила», - написала певица.

Она также поделилась фотографией, на которой позирует на фоне озера и гор. На снимке певица одета в комфортную одежду для прогулок, а дополняют ее образ очки и кепка. Примечательно, что на фото она позирует без своего мужа Константина Меладзе.

Поклонники Брежневой тут же отреагировали на ее пост.

«Супер. Отдых, море, воздух просто заряд», «Шикарная», «Вера! Вы для меня пример идеальной женщины», «Очаровательная», «Вера, какая же Вы красивая, нежная и умная женщина», «Что-то новое в образе? Или чего-то не хватает?», - пишут люди.

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