Экс-участница группы "ВИА Гра", певица, жена продюсера Константина Меладзе, Вера Брежнева, похвасталась нежным образом

Звезда в любой одежде прекрасно выглядит, передает Politeka.net. В этот раз Вера решила всех покорить в обычном белом свитере.

Артистка позировала на улице в объемном свитере с длинными рукавами. На красотку падал солнечный свет, делая снимок каким-то теплым.

Брежнева сделала на голове высокий пучок. Она надела темные очки и широко улыбнулась.

"Вдохновляюсь солнцем, людьми и историями...

Свои свободные вечера мы семьей проводим за просмотрами фильмов) Нашла... фильм «Трое» со знакомыми любимыми @khabensky_fund @juliaperesild @v_isakova 🖤🖤🖤 И снова режиссёр Анна Меликян @petta3399 , которая порадовала «Нежностью»..

Помните, сериал, который вышел в декабре, полностью снятый на айфон? Я вам о нем рассказывала) ТРОЕ - полнометражный фильм, судя по трейлеру, в фокусе только три человека) 😎 интересно! В общем на сегодняшний вечер план есть) Кто смотрел? Только без спойлеров! 😜", - поинтересовалась звезда.

Всего за 10 минут пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Красотка 🤍", "Не смотрела, надо будет попробовать!🤗Спасибо👍", "Обожаю тебя!💕💕", "Я как раз сейчас смотрю!", "Спасибо за улыбку, отличное настроение и рекомендацию фильма🙏🤗 И кстати вдохновение иногда я получаю от тебя. Всё в будущих стихах😉🤗", "Нет) последнее, что я посмотрела - это "Мажор. Фильм"😉", "Какая беленькая", "VERA вы наше солнце 🌞🌞🌞 и вдохновение 🤍🤍🤍", "Вот этот да! Как солнечно! Где так? В Петербурге такого не видно😋", - написали пользователи сети.

Напомним, юную дочку Веры Брежневой в кружевах и с задранной ногой перепутали с мамой: "40+ дама..."

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