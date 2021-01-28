Артистки ради привлекательности готовы избавиться даже от нижнего белья перед фотосессией

Звезды привыкли вместе со стилистами тщательно подбирать наряд и не торопятся раскрывать все секреты красоты, благодаря которым получают идеальные формы. Благодаря постоянным выступлениям и появлениям на публике, артисты, телеведущие и знаменитые победительницы «Холостяка» проводят много эксперименты со стилем с особой осторожностью.

Однако именно каждое фото звезд без белья и пикантные костюмы, демонстрирующие его отсутствие, становится наиболее популярным. Представляем вашему вниманию топ-подборку фото звезд без белья.

Даша Квиткова - победительница "Холостяка" с Никитой Добрыниной стала блогером после финала и продолжает принимать участие в пикантных фотосессиях довольно часто. Сейчас девушка отдыхает с мужем на Мальдивах и даже там не перестает удивлять фото, рассказывая о беременности.

Тина Кароль впервые за долгое время решилась на пикантную съемку и украсила обложку известного глянца. Позируя на кровати, прикрылась звезда лишь простыней, забыв о нижнем белье. Примечательно, что бюст певица предпочла и вовсе не демонстрировать, надев кофточку.

Даша Ульянова - победительница "Холостяка" с Максом Михайлюком также стала блогером и показывает в Инстаграм довольно пикантные фото. Гимнатска не только привыкла ко вниманию, но еще и умеет его обратить на себя.

Вера Брежнева надела на съемки клипа "Вечериночка" с Дмитрием Монатиком платье, состоящее из одних золотых бус, общая длинна которых равна нескольким километрам. Причем вес наряда составляет несколько килограм. Прозрачное и пикантное платье стало одним из лучших в арсенале звезды на концертах.

Телеведущая Леся Никитюк не любительница показывать себя без белья, тем не менее иногда артистка делает это с легкостью и присущим ей чувством юмора. Не перегибая границы, соблазнительная звезда с подносом в руках показала в Инстаграм "вкусный" кадр.

Светлана Лобода в золотом платье с тонкими ниточками на бедрах выходила на сцену без белья. Однако фигура у мамы двух детей столь безупречна, чтоб платье очень удачно подчеркнуло ее стройность. После выступления фанаты массово расспрашивали звезду о секретах ее похудения.

Оля Полякова также мама двух красавиц-дочек. И имеет привлекательную фигуру, которую не смущается показать на съемках. В клипе "Ночная жрица" артистка появилась в платье без нижнего белья и блеснула идеальным видом.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" с опухшими губами и без макияжа показала настоящую себя: "Не надо бояться!"

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