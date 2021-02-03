Популярные артистки далеко не всегда обладали безупречным стилем и могли похвастаться идеальной фигурой без изъянов

До того, как стать популярными, звезды часто экспериментировали со стилем и нередко из-за этого попадали в объективы фотографов на сцене и ковровых дорожках в не самом лучшем виде. Так, звезды не раз получали далеко не хвалебные отзывы о своих нарядах и стиле. Представляем вашему вниманию топ-подборку образов звезд, которые удивляют поклонников. Фото были представлены на странице телеграмм-канала.

Ранее Ани Лорак блистала в цветастых платьях, мини-шортах и коротких платьях, что были украшены камнями размером с куриное яйцо и жемчугами, с разрезами и вырезами во всех возможных местах. Нередко случались с певицей конфузы из-за открытых нарядов.

В начале своей карьеры Настя Каменских активно примеряла на себя образ R'n'B-принцессы. Она постоянно носила цветастые штаны, короткие платья со стразами, толстовки с короткими шортами и кепки с массивными украшениями.

Лолита Милявская всегда была дамой без комплексов, поэтому наряды звезды в прошлом были настолько дерзкими, что некоторое появления на публике певицы поражало всех. Обтягивающие боди, открытые костюмы и неловкая цветовая гамма не раз повергала в шок фанатов Лолиты.

В прошлом «золотой состав» группы Виа Гры, чтобы набирать популярность, использовал всевозможные способы. В том числе и смену стиля участниц. Вера Брежнева стала появляться во все более коротких, откровенных нарядах. Надя Мейхер также не боялась надеть платья, которые больше обнажали, чем скрывали достоинства. Часто девушки были так откровенно одеты, что нередко попадали под критику, за довольно бестактный стиль.

Тина Кароль сейчас придерживается выбранной линии в стиле. Однако раньше звезда носила совсем другие наряды: более броские, смелые и пикантные. Платья с декольте, блестки и насыщенный макияж – ее постоянные спутники в прошлых годах.

Ирина Билык до того, как получила звание Народной артистки Украины, покоряла телевидение довольно смелыми образами роковой соблазнительницы. Ромперы, расшитые пайетками, обтягивающие корсеты и платья с глубоким декольте, платья из сеточки и модные кофты с вышивкой покоряли не один раз фанатов.

Напомним, 50-летняя Билык показала, каким красавчиком растет ее сын от российского продюсера: "Мой маленький...".

Как сообщала Politeka, Киркоров прижался к моложавой Ирине Билык, показав неподдельные эмоции: "На склоне лет...".

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