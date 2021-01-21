Певица Ирина Билык души не чает в своем маленьком сыне Табризе

Как передает Politeka.net, 50-летняя артистка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала младшего наследника.

Мальчик в сером домашнем костюмчике с мультяшным принтом, позировал возле новогодней елки, произнесы с улыбкой: "Подписывайтесь на канал наш! Всем пока-пока!". При этом Табриз смотрел куда-то в сторону, наверно, на маму, подсказывавшую ему, что нужно говорить.

"Мой маленький пиарщик", - с теплом подписала кадры Билык. Вот так в свои пять лет малыш помогает ей "продвигать" YouTube-канал.

Напомним, Билык в 45 лет, уже имея 16-летнего сына Глеба от первого брака, решилась на второго ребенка. Вместе со своим супругом, продюсером Асланом Ахмадовым они обратились за помощью к суррогатной матери. Табриз появился на свет 8 декабря 2015 года.

В одном из интервью гордый отец хвалился способностями малыша:

"Один раз он бегал по квартире и демонстрировал свои игрушки. Показывал все свои умения – говорил на английском, азербайджанском и родном языках. Да, он у нас очень сообразительный".

Ирина сразу подхватила мужа фразой, что этим мальчик пошел "в маму". На что Аслан отметил, что внешне Табриз похож именно на него.

Ранее мы рассказывали, несмотря на столь юный возраст, у Табриза уже есть собственная страничка в Инстаграм, которую за него ведут пока что его родители.

Недавно там опубликовали кадр с мальчиком, позирующем на берегу моря.

«На днях услышал в речи папы слово "Vibe", стало интересно, что за слово такое, папа объяснил, так что на фото ловлю морской Вайб», - говорится в подписи.

Напомним, 50-летняя Ирина Билык ослепила видом в окружении молодых красавчиков: "Мне не жаль".

Также Politeka писала, что 50-летняя Билык в эпатажном наряде зажгла возле елочки со знойной красоткой: вспомнила молодость.