Украинская певица Ирина Билык покорила красотой в стильном образе
Известная артистка не только активно занимается творческой деятельностью, но и ведет соцсети, передает Politeka.net. Блондинка практически каждый день публикует кадры, которыми радует своих подписчиков.
Так, в этот раз знаменитость опубликовала архивный снимок, на котором предстала в красивой блузе с рюшками.
Мятный цвет блузы придавал образу особой нежности.
Также звезда надела яркую юбочку, которая стала шикарным акцентом.
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Привлекала внимание прическа Ирины - короткие волосы с длинной челкой, уложенной набок, из-за которой она стала практически неузнаваемой.
Артистка сделала макияж с акцентом на красивые глаза.
"Не спрашивай, кто я для тебя...", - так было подписано фото ранее.
Поскольку сейчас кадр в сторис не собрал много лайков и комментариев, ведь здесь нет такой возможности, можно посмотреть, что выложенное два года назад фото собрало более 6000 лайков и много комментариев.
"Какая ты красивая так сильно люблю твои песни)я от Танюши", "Ты очень красивая))", "Ты клевая", "Вы просто божественная !и очень красивая ! Голос у вас как у ангела !😍😍😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍", "Вау", "❤❤❤❤❤я не мегу подобрать слов что бы вас такую прекрасную описать", "Ирочка супер! Уже жду не дождусь апрель месяц)) когда услышу Вас вживую на концерте!!! ❤️", "Какая же~красивая!моя любимая певица!", - написали тогда поклонники.
Напомним, 50-летняя Ирина Билык ослепила видом в окружении молодых красавчиков: "Мне не жаль".
Также Politeka писала, что 50-летняя Билык в эпатажном наряде зажгла возле елочки со знойной красоткой: вспомнила молодость.