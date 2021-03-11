Она все такая же красивая и уверенная в себе

В сети сравнили фотографии Вера Брежневой почти 20 летней давности, фанаты обескуражены

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и нынешняя жена композитора Константина Меладзе Вера Брежнева, начинала свою карьеру в соблазнительном трио "ВИА Гра". С того времени много чего изменилось, певица построила успешную сольную карьеру и даже основала собственный косметический бренд.

В сети решили сравнить как изменилась Вера за последние два десятка лет. На странице zirkovyi_shlyah в соцсети Instagram опубликовали фотоколлаж, который состоит из двух снимков певицы – 2003 года и современного.

На архивном фото Вера Брежнева позирует перед камерой в соблазнительном наряде – на ней кратенькая светлая юбочка с цветочным узором и кружевной оборкой, и узкий белый топик, который красиво подчеркивает стройную фигурку и упругое декольте. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и игривая улыбка. На втором фото Вера позирует в еще более интересном образе – на ней черные латексные брюки и темная кофточка с пикантным разрезом в зоне декольте.

В подписи к коллажу говорится: "Певица Вера Брежнева в 2003-м и сейчас. Кажется, @ververa почти не изменилась. Сложно найти различия между звездой в период "ВИА Гры" и ею современной. Друзья, а вы что скажете?". Конечно же поклонники принялись обсуждать эти фотографии звезды, отмечая, что она по-прежнему прекрасна, а некоторые даже шутят о бессмертии Брежневой.

Напомним, Меладзе без слов продемонстрировал, как любит Веру Брежневу, поклонники недоумевают: "И это всё?".

Как сообщала Politeka, горячая Вера Брежнева в раскованной позе принялась рассуждать об отношениях: "Никто не учит...".

Также Politeka писала, нежная Вера Брежнева спустила рубашку с плеч, заманив в оковы страсти: "В этом сила…".