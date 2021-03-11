В сети сравнили фотографии Вера Брежневой почти 20 летней давности, фанаты обескуражены
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и нынешняя жена композитора Константина Меладзе Вера Брежнева, начинала свою карьеру в соблазнительном трио "ВИА Гра". С того времени много чего изменилось, певица построила успешную сольную карьеру и даже основала собственный косметический бренд.
В сети решили сравнить как изменилась Вера за последние два десятка лет. На странице zirkovyi_shlyah в соцсети Instagram опубликовали фотоколлаж, который состоит из двух снимков певицы – 2003 года и современного.
На архивном фото Вера Брежнева позирует перед камерой в соблазнительном наряде – на ней кратенькая светлая юбочка с цветочным узором и кружевной оборкой, и узкий белый топик, который красиво подчеркивает стройную фигурку и упругое декольте. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и игривая улыбка. На втором фото Вера позирует в еще более интересном образе – на ней черные латексные брюки и темная кофточка с пикантным разрезом в зоне декольте.
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В подписи к коллажу говорится: "Певица Вера Брежнева в 2003-м и сейчас. Кажется, @ververa почти не изменилась. Сложно найти различия между звездой в период "ВИА Гры" и ею современной. Друзья, а вы что скажете?". Конечно же поклонники принялись обсуждать эти фотографии звезды, отмечая, что она по-прежнему прекрасна, а некоторые даже шутят о бессмертии Брежневой.
Напомним, Меладзе без слов продемонстрировал, как любит Веру Брежневу, поклонники недоумевают: "И это всё?".
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