Экс-ВИА Гра Вера Брежнева вызвала ажиотаж домашним фото и внезапным заявлением
Как передает Politeka.net, 39-летняя певица, жена продюсера Константина Меладзе, опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в узком коридоре в вызывающем наряде.
Так, блондинка доказала, что с годами становится все сочнее. Возраст нисколько не отобразился ни на ее лице, ни на стройной фигурке. Брежнева с распущенными волосами предстала в кокетливом мини-платье черного цвета, с длинными расклешенными рукавами и пояском-цепочкой. На ногах у нее были высокие сапожки на плоской подошве.
Звезда пожаловалась на тяжелый график, который, впрочем, принес ей и некоторую пользу. Брежнева научилась ловить в жизни те короткие моменты счастья, которые так порой трудно заметить и запомнить. Об этом артистка рассказала в подписи к кадру:
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"График наполняется, скорость увеличивается, количество сна уменьшается... но за прошедший год я окончательно научилась самому главному - наслаждаться моментом. Не торопиться, не переживать, а смаковать его на полную. Несколько таких тёплых моментов в этом году у меня уже были в Санкт-Петербурге.. 🤍
Например, на фото - мой день рождения, потом встречи с друзьями, потом концерт..."
Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное. Одним из тех, кто оценил фото Веры, был муж Аллы Пугачевой Максим Галкин.
"Выглядите на 20 лет🔥"
"Ваша новая песня "Ты не один" как раз пропитана теплом. Слушаешь её и сразу на душе легко, спокойно, приятно"
"Вера, фигура как у девчонки 18-летней!😃👍👏"
"выглядите огонь. Не верится, что уже почти 20 лет на сцене❤️🔥"
"Вера, ноги🔥🔥🔥 Вы по-прежнему занимаетесь резинками?"
"Мечтаю так выглядеть, как вы 😍"
"Хорошая фигура для Вашего возраста"
Напомним, что Брежнева похвасталась любимым развлечением с Меладзе, удивив внешностью: "Разницы в возрасте не заметно".
Также Politeka писала, что младшая дочь Брежневой затмила красотку-маму безбашенным танцем, певица не сдержалась: "Я тебя...".