Экс-ВИА Гра Вера Брежнева вызвала ажиотаж домашним фото и внезапным заявлением

Как передает Politeka.net, 39-летняя певица, жена продюсера Константина Меладзе, опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в узком коридоре в вызывающем наряде.

Так, блондинка доказала, что с годами становится все сочнее. Возраст нисколько не отобразился ни на ее лице, ни на стройной фигурке. Брежнева с распущенными волосами предстала в кокетливом мини-платье черного цвета, с длинными расклешенными рукавами и пояском-цепочкой. На ногах у нее были высокие сапожки на плоской подошве.

Звезда пожаловалась на тяжелый график, который, впрочем, принес ей и некоторую пользу. Брежнева научилась ловить в жизни те короткие моменты счастья, которые так порой трудно заметить и запомнить. Об этом артистка рассказала в подписи к кадру:

"График наполняется, скорость увеличивается, количество сна уменьшается... но за прошедший год я окончательно научилась самому главному - наслаждаться моментом. Не торопиться, не переживать, а смаковать его на полную. Несколько таких тёплых моментов в этом году у меня уже были в Санкт-Петербурге.. 🤍

Например, на фото - мой день рождения, потом встречи с друзьями, потом концерт..."

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное. Одним из тех, кто оценил фото Веры, был муж Аллы Пугачевой Максим Галкин.

"Выглядите на 20 лет🔥"

"Ваша новая песня "Ты не один" как раз пропитана теплом. Слушаешь её и сразу на душе легко, спокойно, приятно"

"Вера, фигура как у девчонки 18-летней!😃👍👏"

"выглядите огонь. Не верится, что уже почти 20 лет на сцене❤️🔥"

"Вера, ноги🔥🔥🔥 Вы по-прежнему занимаетесь резинками?"

"Мечтаю так выглядеть, как вы 😍"

"Хорошая фигура для Вашего возраста"

Напомним, что Брежнева похвасталась любимым развлечением с Меладзе, удивив внешностью: "Разницы в возрасте не заметно".

Также Politeka писала, что младшая дочь Брежневой затмила красотку-маму безбашенным танцем, певица не сдержалась: "Я тебя...".