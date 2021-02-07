Известная певица украинского происхождения Вера Брежнева показала, как веселится со своей младшей дочкой

Как сообщает Politeka.net, звезда решила порадовать поклонников милыми домашними кадрами со своей 11-летней дочкой Сарой.

На видео Брежнева сидит перед камерой в полутемной комнате. Певица начинает пританцовывать под музыку, демонстрируя плавные и уверенные движения.

В этот момент за ее спиной появляется дочка и начинает танцевать уже с более забавными движениями. Она наклоняется к маме и изо всех сил вертится в разные стороны. Девочка выглядит заметно подросшей. На ней голубые джинсы и черная кофта с необычным воротом.

Видя танец дочки, Брежнева не выдерживает и начинает смеяться.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо этого видео и тут же принялись оставлять под ним восторженные комментарии.

«Приветствую вас в тик токе», «Какая дочка стала красивая как всегда красотка. где родничок молодости прячешь», «А где дедулька твой?», «Вера это ты?...Я даже афигела...классный видос, прям как у нас у всех», «такие солнышки», «красавицы очень классно», «Привет я тебя обожаю», «Копия Мамы!», «Мой, кумир обожаю улыбка у Сары просто суперская!!», - пишут люди.

Напомним, 38-летняя Вера Брежнева рискнула изменить внешность и избавиться от главной "изюминки": кадры преображения.

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