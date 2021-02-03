Композитор и продюсер Константин Меладзе поздравил жену Веру Брежневу с днем рождения и нарвался на критику

3 февраля Вера Брежнева празднует свой 39-й день рождения. В первую очередь в Instagram певицу поздравил ее муж Константин Меладзе, но поклонники не оценили слова композитора и не нашли в них и капли теплого чувства, пишет Politeka.net.

На страничке Меладзе появилось трогательное поздравление Веры Брежневой с праздником, которое он сопроводил красивым снимком супруги. На фото Вера Брежнева чувственно смотрит в сторону, акцентируя внимание на идеальной коже и безупречном макияже. Ведущим цветом стал платиновый оттенок, которым были подчеркнуты веки певицы, а также ее наряд.

В своем поздравлении Константин Меладзе написал приятные слова о красоте и утонченности певицы. Он пожелал ей вдохновения и счастья.

"Для нас Вера источник вдохновения и пример для подражания. Красивая, утонченная. Добрая и нежная в жизни, ответственная и стремящаяся к идеалу в работе. Желаем Вере здоровья, вдохновения и счастья. Продолжать радовать поклонников своим творчеством и чтобы никакие преграды не смогли на это повлиять!",- говорится в пожелании.

Но поклонники Брежневой и Меладзе восприняли поздравление не очень позитивно, отметив, что слова - слишком сухие и больше подходят для друга, чем для любимой женщины.

"А где любимая женщина, жена", "Как-то суховато прям... и вообще когда вы вместе, словно некомфортно себя чувствуете рядом с Верой", "Он должен делать все это на публику? Он скажет ей красивые и любимые слова лично", "Согласна, ни разу не увидела слова моя любимая женщина...", "Пишет как хороший друг",- написали фолловеры в комментариях.

Но в защиту Константина также появились и комментарии, объясняющие манеру поздравления. В них утверждалось, что страницу в соцсети Константин не ведет лично и, скорее всего, поздравит любимую женщину не в Instagram.

"Страницу Константин не ведёт, почитайте в актуальном ответы на вопросы. Поздравит лично, так что не волнуйтесь вы так. Лично и горячо",- пишут пользователи.

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