Известная певица Вера Брежнева удивила нарядом в день рождения
После всех поздравлений с 39-м днем рождения Вера Брежнева в своем Instagram решила показать, как наслаждается праздником, и удивить необычной фотосессией, пишет Politeka.net.
На фотографиях Вера Брежнева решила бросить вызов всем стереотипам и показаться перед публикой не в элегантных нарядах и на каблучках, а в большом мужском костюме, в котором она позировала в фотостудии.
На первом снимке певица держится за голову обеими руками, зарывшись пальцами в распущенные по плечам волосы. Видимо, такая первая реакция у звезды возникла на свой новый возраст, который еще на год приблизил ее к 40 годам. Но Вера все равно улыбается в кадре и смотрит в камеру самым приветливым и очаровательным взглядом.
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На втором снимке Брежнева решила немного пошалить и игриво высунула язычок, показав милые мимические морщинки на носу. Портретный снимок демонстрирует не только широкий мужской пиджак, но и белую рубашку, застегнутую на все пуговицы. Образ завершил туго завязанный серый галстук под воротником рубашки.
Третий снимок был выполнен в классических черно-белых тонах: Вера Брежнева немного переоделась, сменив галстук на элегантное колье с камнями. Видимо, женская деталь в мужском гардеробе рассмешила певицу, так как она широко улыбалась, показывая ровный ряд идеальных зубок.
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Последний кадр был сделан в полный рост. Певица сидела на высоком стуле без обуви, поставив босые ноги на перекладины внизу, и двигала телом, словно танцуя и забыв обо всем на свете.
"Встречаю свои 39 в лучшем состоянии, в идеальном настроении, с прекрасными людьми. Завтра буду отвечать на все сообщения, а сегодня наслаждаюсь каждым мгновением. Спасибо всем за невероятные пожелания и тёплые поздравления! За каждое ваше слово!",- написала своим поклонникам Вера Брежнева.
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